Wereldbank stopt financiering olie- en gasontginning

13u46

De Wereldbank heeft aangekondigd dat ze vanaf 2019 geen olie- en gasontginning meer zal financieren.

Uitzondering wordt gemaakt voor bepaalde gasprojecten in de armste landen. "Als globaal ontwikkelingsinstelling verandert de Wereldbank haar eigen operaties met erkenning van een snel veranderende wereld", laat de bank in een mededeling weten. "De Wereldbank zal na 2019 geen olie en gas meer financieren". De Wereldbank deed die aankondiging vanop de klimaattop 'One Planet' die momenteel in Parijs wordt gehouden.