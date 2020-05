Welke tech-bedrijven zijn de moeite waard om je geld in te beleggen? Onze beursexpert geeft advies

Kan het zijn dat we over 100 jaar aan deze periode terugdenken als het begin van een nieuw technologisch tijdperk? Siddy Jobe, technologiespecialist binnen het team van onze geldexpert Geert Noels, denkt van wel. Hij ziet hoe het coronavirus ervoor zorgt dat onze maatschappij versnelt digitaliseert. Die golf is ook te merken op de beurs. Welke bedrijven, waarmee we dagdagelijks in contact komen, zullen ook een eventuele tweede quarantaine zeker overleven? Een overzicht.

Omdat we nog niet meteen in de wagen op de Autoroute du Soleil zitten, spelen we even een variant op het geheugenspelletje ‘Ik ga op reis en ik neem mee...’. Welke voorbereidingen zouden we met zijn allen treffen, als het coronavirus toch terug de kop zou opsteken in de donkere, koude herfst- en wintermaanden? ‘Ik ga terug in quarantaine en ik zorg dat...’

Ik mijn weg doorheen de e-commercewebsites ken, voor niet-essentiële aankopen

Tijdens de eerste quarantainegolf zagen bedrijven als Amazon, Coolblue en Bol.com de vraag naar onder andere laptops, monitors, printers en headsets aanzienlijk stijgen. Ook diepvriezers en broodbakmachines waren duidelijk gegeerd. In de mediasector was er een groeiende vraag naar spelconsoles en videospelletjes. Ook online apotheken hebben hun omzet minstens zien verdubbelen. Kortom, de omslag naar online aankopen hebben we gemaakt.

Mogelijk zullen we tijdens de volgende golf wel meer prijsbewust online shoppen. Daarom kunnen groepsaankopen wel eens populair worden, bijvoorbeeld een hele straat die basismeel, bloem en gist aankoopt en bij iedereen laat leveren. Je hoeft je buren daarvoor niet persoonlijk te kennen, je locatie-app regelt dat wel even. Ook zullen we zoeken naar online winkels die zich zo georganiseerd hebben dat hun leveringsketen 99% coronavrij is, iets wat ze zullen aangegeven op hun digitaal stekje via een speciaal daarvoor bestemd label.

Ik voldoende voorzien ben voor indoor sport, amusement en ontspanning

Daar waar de voorbije maanden de vitamine D-stralen van de zon al een welgekomen verkwikking waren, zal het vanaf oktober koud, nat en donker zijn. Tegen dan heb je al heel de catalogus van Netflix bekeken. Daarom zullen we met zijn allen zoeken naar een plekje op zolder of in de garage die we vol zullen stouwen met fitnessapparatuur, yogamateriaal en spelconsoles (bijvoorbeeld via bedrijven als CD Projekt, Tencent, Nvidea of Sony) . Al deze toepassingen moeten uiteraard geconnecteerd zijn, of het moet op zijn minst mogelijk zijn om ze digitaal te verbinden zodat mensen toch het gevoel krijgen iets samen te kunnen doen met familie en vrienden. Het zou best kunnen dat we hierbij voor het eerst gebruik zullen maken van virtuele realiteitsbrillen, die ons echt het gevoel geven buiten de huismuren te vertoeven.

Ik mijn vrienden en collega’s kan blijven zien via videoconferentie-tools

De coronacrisis betekende de definitieve doorbraak van de videoconferentiesystemen. Microsoft Teams, Zoom en Google Hangouts hebben miljoenen nieuwe gebruikers verwelkomd op hun platformen. Het enorme gebruiksgemak betekent ook dat we ons in de toekomst misschien wel minder snel zullen verplaatsen.

Ik voldoende manieren heb om digitaal te betalen

Betalen met muntstukken en briefjes voelt nu al aan als iets van het vorige decennium. Daarom zullen we ervoor zorgen dat we over voldoende mogelijkheden beschikken om online (pc) en mobiele betalingen te kunnen doen tussen personen onderling en naar online verkopers en webwinkels (bijvoorbeeld via Adyen of PayPal).

Technologie was voor deze crisis al niet meer weg te denken, maar door corona digitaliseert de economie nu nog sneller dan voorheen

Gezonde balans

U snapt waar we heen willen: technologie was voor deze crisis al niet meer weg te denken, maar door corona digitaliseert de economie nu nog sneller dan voorheen. Technologie als sector doet het op de beurs ook veel beter dan de brede markt. Dit komt onder meer door de hogere groei die technologiebedrijven laten optekenen in vergelijking met traditionele bedrijfssectoren, maar ook doordat ze geleerd hebben uit de fouten van de ‘tech-bubble’ van de jaren 90 (tussen 1997 en 2000 steeg de waarde van aandelen van internetbedrijven razendsnel omdat iedereen een spectaculaire groei verwachtte, maar dat zorgde voor een recessie toen bleek dat ze de verwachtingen niet helemaal konden waarmaken, nvdr.). Het overgrote deel van de beursgenoteerde technologiebedrijven beschikt vandaag over een gezonde balans (meer eigen middelen dan schulden), en dat laat hen toe om hun eigen groei te financieren.

Beleggen in technologie kan op verschillende manieren. De doe-het-zelfbelegger houdt ervan zelf te speuren naar de bedrijven die quarantaineresistent zijn (bijvoorbeeld Zoom, Netflix, Nintendo). Vergeet daarbij ook niet de ondernemingen die e-commerce mogelijk maken via datacenters en cloudtoepassingen, zoals Arista Networks (hypersnelle internetverbindingen tussen verschillende magazijnen van deze bedrijven) of Twilio (softwareplatform die de pakjesleverancier toelaat de status van je bestelling door te sturen).

Er zijn vandaag verschillende beleggingsfondsen op de markt die beleggen in technologieaandelen, maar ook daar maak je best even je huiswerk

Er kruipt natuurlijk wel wat werk in zo een zoektocht. Worden ze goed geleid? Staat er een competent managementteam aan het roer? Vertonen ze mooie financiële resultaten en kunnen ze tegen een stootje wanneer het wat minder gaat? Het zijn allemaal vragen die je zelf moet zien te beantwoorden.

Heb je zelf te weinig tijd om op zoek te gaan naar de beurswinnaars van morgen? Dan is een beleggingsfonds de ideale manier bij uitstek om snel en gespreid te te kunnen genieten van het opwaarts potentieel. Er zijn vandaag verschillende beleggingsfondsen op de markt die beleggen in technologieaandelen. Maar ook daar maak je best even je huiswerk. Koop niet zomaar eender welk fonds, maar één dat goed geleid wordt en mooie prestaties kan voorleggen.

