We bankieren meer met onze smartphone dan met de laptop Johan Van Geyte

07 februari 2020

05u24 0 Bankieren Het aantal mensen dat zijn smartphone gebruikt om te bankieren overvleugelt het aantal gebruikers van het klassieke thuisbankieren via pc. Zowel bij BNP Paribas Fortis, ING en KBC als Belfius zet de trend zich trouwens verder door.

Bij ING steeg het aantal mensen dat mobiel bankiert vorig jaar met 20,5% tot 1.291.000, terwijl het aantal dat achter zijn bureau bankierde maar met 0,74% aandikte tot 1.003.000. En mobiel bankieren zit in alle leeftijdsgroepen in de lift, al is dat het grootst bij de jongeren. “We zien dat zij nog uitsluitend via de smartphone bankieren. Zij gebruiken hun pc niet. Ook komen ze weinig naar het kantoor. We hebben onze strategie om volop voorrang te geven aan digitale ontwikkelingen dus net op tijd bijgestuurd”, zegt topman Erik Van Den Eynden van ING België.

Andere banken merken een soortgelijke evolutie. Bij Belfius tellen de apps al meer dan 1.420.000 actieve gebruikers, terwijl het aantal klanten dat opteert voor het internetbankieren van BelfiusNet op 550.000 ligt. Gebruikers van mobiel bankieren zijn er ook actiever. Het aantal keren per maand dat de klant zich aanmeldt in zijn app steeg in december tot gemiddeld 36,8 keer. In 2015 was dat nog maar 24,3 keer per maand.

55-plussers

Bij KBC telt KBC Touch, voor pc en tablet, zowat 1,35 miljoen abonnees. Voor KBC Mobile ligt dat op 1,1 miljoen. Het aantal actieve gebruikers ligt echter veel hoger bij KBC Mobile (0,9 miljoen) dan bij KBC Touch (0,6 miljoen). Van die digitaal actieve klanten doet 52% dat enkel via Mobile, 24% enkel via Touch en 24% via beide kanalen. De grootste groei stelt de bank bij de 55-plussers vast. Meer dan de helft (53%) van de 65-80- jarigen is overigens digitaal, bij de 80-plussers meer dan een kwart (28,4%).

Bij BNP Paribas Fortis gebruiken 2,1 miljoen klanten de digitale kanalen. Sinds januari vorig jaar bankieren meer mensen er via de app dan via de web-applicatie. 39% gebruikt de app zelfs als enig kanaal. In 2019 tekende de bank een groei op van liefst 25% in het aantal app-sessies, waardoor het afsloot op meer dan 400 miljoen sessies.

ING lanceerde eind vorig jaar nog een nieuwe app. “Veel banken ontwikkelen voor elk land waar ze actief zijn een nieuwe app. Wij hebben gekozen om er één te maken voor alle landen samen”, aldus Van Den Eynden. De nieuwe multinationale app werd al 25.000 keer gedownload, maar is nog in volle ontwikkeling. Op termijn zullen niettemin alle klanten moeten overstappen. Dat zijn er nu al zowat 1,3 miljoen, tegenover 1 miljoen voor het klassieke thuisbankieren. ING voegt binnenkort trouwens nog twee zaken toe aan de app. Vooreerst een toepassing die de klant laat zien welke inkomsten en uitgaven hij de komende 35 dagen mag verwachten, zodat hij zijn uitgavenpatroon daarop kan afstemmen. Verder een mogelijkheid om over het scherm te wrijven, waarbij alle bedragen onzichtbaar worden. “Ideaal om op de trein te gebruiken, zodat toevallige ‘meekijkers’ geen cijfers kunnen zien.”

Minder winst voor ING

Van Den Eynden gaf de evolutie prijs bij de voorstelling van het jaarrapport van zijn bank. Die zag vorig jaar haar nettowinst zakken van 655 miljoen euro naar 558 miljoen euro. “Minder, maar beter”, vatte financieel directeur Hans De Munck samen. “In 2018 hadden we een eenmalige opbrengst van 66 miljoen euro uit een transactie met obligaties en in 2019 hebben we 115 miljoen euro extra opzijgezet om eventuele niet-terugbetalingen van leningen op te vangen, vooral als gevolg van enkele dossiers van bedrijfsklanten. Want voor hypothecaire kredieten aan particulieren zien we geen verslechtering in de terugbetaling.”