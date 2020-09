Tijd om te beleggen in gesplitste aandelen van Apple of Tesla? Onze geldexperts vertellen wat het inhoudt

De aandelensplitsing bij zowel IT-gigant Apple als Tesla, onder andere producent van elektrische wagens, is een succes en zorgt voor een flink hogere waardering van beide aandelen. Maar wat is zo een gesplitst aandeel nu precies? En welk voordeel kan je eruit halen als belegger? Onze geldexperts Geert Noels en Paul D’Hoore leggen uit.

Wat is een gesplitst aandeel?

Geldexpert Geert Noels: “Een gesplitst aandeel is in het leven geroepen om alle beleggers te blijven bereiken. Het aandeel, zoals dat van Tesla, is op een bepaald moment te hoog en begint zwaar door te wegen waardoor niet iedereen meer in staat is om het aandeel te kopen. Het wordt dus te duur voor veel beleggers. Door het aandeel te splitsen in pakweg vier of vijf gelijke delen bereiken bedrijven ook die beleggers en is er een bredere diversificatie. Een aandeel van Tesla stond op 2.222 dollar (circa 1.873 euro) en is in vijf gesplitst (444 dollar, circa 374 euro).”

Geldexpert Paul D’Hoore: “De beurskoers van Apple was gestegen tot 500 dollar (circa 421 euro). Het aandeel is nu in vier gesplitst. Een aandeelhouder had dus eerst 1 aandeel van 500 dollar en heeft er nu 4 van 125 dollar (circa 105 euro). Er verandert zowel voor de belegger als voor het bedrijf Apple niets. Het enige voordeel: nieuwe beleggers kopen makkelijker één of enkele aandelen van 125 dollar dan één of enkele van 500 dollar.”

De nominale waarde (de waarde zoals vermeld op het aandeel) van dat aandeel zakt dan wel?

Noels: “Juist, maar het is wel gemakkelijker om het aandeel te verhandelen. Net omdat de investering minder groot is.”

Waarom doen bedrijven als Apple en Tesla dit?

Noels: “Net om die ‘robinhoods’, kleinere beleggers met minder kapitaal, te blijven bereiken. En zoals je ziet, rendeert het. De hype rond Tesla is natuurlijk bijzonder groot terwijl de speculatieve waardering nooit de effectieve waarde zal kunnen beslaan volgens mij. Het is ongezien en het ijkpunt zijn we natuurlijk al lang kwijt. Beleggers weten niet waar de winst van zal komen: van de elektrische auto’s, CO2-certficaten of de mythe rond Elon Musk ,…”

De hype rond Tesla is ongezien. De boel is zodanig opgefokt en het aandeel blijft telkens verder stijgen terwijl niemand eigenlijk echt weet waar het zal eindigen Geert Noels

Is het als belegger interessanter om gesplitste aandelen te kopen?

Noels: “Het risico blijft hetzelfde. De hype rond Tesla is eerder ongezien. De boel is zodanig opgefokt en het aandeel blijft telkens verder stijgen terwijl niemand eigenlijk echt weet waar het zal eindigen.”

Zijn er ook bedrijven dichter bij huis die aandelen splitsen?

D’Hoore: “In ons land heeft Barco recent, op 1 juli 2020, zijn aandelen gesplitst in 7. Er zijn ook bedrijven die hun aandelen nooit splitsen. Bij ons is de beurskoers van speculoosbakker Lotus Bakeries zo al opgelopen tot 3.300 euro (circa 2.783 euro).”

“In de VS heeft superbelegger Warren Buffett ook lang geweigerd om de aandelen van Berkshire Hathaway te splitsen. De koers van dat aandeel is al opgelopen tot 325.000 dollar (circa 274.000 euro). Gewone beleggers konden dus niet zomaar aandelen van Berkshire kopen. Net daarom is Buffett overstag gegaan. Hij heeft een deel van de aandelen van Berkshire Hathaway gesplitst. De oorspronkelijke aandelen heten nu A-delen en kosten dus nog altijd 325.000 dollar per stuk. De gesplitste aandelen zijn B-aandelen en kosten 217 dollar (circa 183 euro). Die prijs is wel betaalbaar voor kleinere beleggers.”

