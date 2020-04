Test Aankoop wijst op addertjes onder het gras in regeling hypotheekuitstel door coronacrisis kv

01 april 2020

17u03

Bron: Belga 3 Bankieren Test Aankoop waarschuwt voor hiaten en verborgen kosten in de regeling voor wie als gevolg van de coronacrisis zijn hypothecaire krediet niet kan aflossen. De consumentenorganisatie hekelt vandaag verder het feit dat consumentenkredieten buiten de regeling blijven.

Consumenten die vóór 30 april 2020 een aanvraag tot betalingsuitstel van hun hypothecair krediet hebben gedaan, kunnen de maximale termijn van 6 maanden betalingsuitstel opnemen, dit tot uiterlijk 31 oktober 2020. Doen ze de aanvraag op 15 juni, ook dan vervalt de 'gunstregeling' op 31 oktober en heeft men dus maar vier maanden kunnen genieten van uitstel.

Pas als je maandelijks minder dan 1.700 euro netto overhoudt, kan je betalingsuitstel opnemen zonder interesten op het betalingsuitstel Simon November, Test Aankoop

"Echt kosteloos is de procedure allerminst: administratieve of dossierkosten zouden dan wel wegvallen. De kapitaalaflossingen en de interesten vallen weliswaar tijdelijk weg, maar die blijven overeind en worden achteraf verrekend", zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "Voor sommige consumenten kan dit oplopen tot meer dan 2.000 euro die later te betalen is. Het is pas als je maandelijks minder dan 1.700 euro netto overhoudt, dat je betalingsuitstel kan opnemen zonder interesten op het betalingsuitstel", voegt hij eraan toe.

Ook wat de schuldsaldoverzekering betreft, is er voor Test Aankoop nog veel onduidelijk na een rondje bij verschillende verzekeraars. De consumentenorganisatie stelt zich de vraag of er in geval van uitstel van de lening een bijkomende schuldsaldoverzekeringspremie wordt gevraagd.

Test Aankoop beklemtoont dat betalingsuitstel niet per se interessant is en raadt de consument aan om aan zijn bankier de som te vragen van de toekomstige mutualiteiten én schuldsaldopremies vanaf het gesimuleerde moment van betalingsuitstel, indien men niet zou ingaan op de gunstmaatregelen, vergeleken met de som van alle betalingen vanaf het moment van uitstel tot het einde van de looptijd, indien men wel zou gebruik maken van het betalingsuitstel.

De consumentenorganisatie wijst er ook op dat de regeling alleen betrekking heeft op hypothecaire kredieten, niet op persoonlijke leningen of consumentenkredieten. Het verschuldigde saldo consumentenkredieten beliep in het eerste semester van 2019 wel 26,8 miljard euro. "Vooral als mensen meerdere leningen tegelijk hebben lopen, kunnen er snel problemen ontstaan. De financiële problemen van een huishouden vormen immers een geheel", klinkt het.