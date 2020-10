Test Aankoop eist minimumrendement op álle spaarrekeningen HAA

06 oktober 2020

14u42

Bron: Belga 0 Bankieren Consumentenorganisatie Test Aankoop vraagt de federale regering om een minimale rente vast te leggen voor alle spaarrekeningen, zowel de gereglementeerde als de niet-gereglementeerde. Dat doet ze na de aankondiging van Triodos Bank dat zij de spaarrente op nul zet.

De bank doet dat concreet door haar gereglementeerde spaarrekeningen, waarvoor een wettelijke minimumrente van 0,11 procent geldt, te schrappen. Ze worden vervangen door niet-gereglementeerde spaarrekeningen, met 0 procent rente voor spaartegoeden tot 500.000 euro, en zelfs een negatieve rente van -0,50 procent voor hogere bedragen.

Achterpoortje

"Hoewel de wetgeving een minimumrendement van 0,11 procent voorschrijft, is Triodos erin geslaagd om door middel van een achterpoortje de buffer te breken die de spaarders beschermde", reageert Test Aankoop. De consumentenorganisatie hoopt dat de nieuwe federale regering zal ingrijpen. Ze zal de nieuwe minister van Financiën, Vincent Van Peteghem (CD&V), aanschrijven met de eis dat er een minimumrendement zou gelden voor zowel gereglementeerde als niet-gereglementeerde spaarrekeningen.

Koopkracht

"De spaarrekening is zeer populair bij de Belgen. Het is dus belangrijk om een minimumrendement te verzekeren, anders zullen vele Belgen elk jaar een beetje meer koopkracht verliezen op hun spaargeld", aldus Test Aankoop. "Een nultarief kan er ook toe leiden dat een aantal spaarders zich wagen aan meer rendabele, maar ook riskantere beleggingen. Dit is prima als deze beleggingen overeenkomen met het risicoprofiel van de belegger, maar helaas is dit voor veel beleggers niet het geval.”

Lees ook:

Straks ziet de fiscus hoeveel u spaarde: regering wil dat banken rekeningstanden van klanten overmaken (+)

“Beleggers zitten op een zinkend cruiseschip”: beursexpert analyseert de uitspraken van superbelegger ‘Dr. Doom’ (+)