Spaarboekjes brengen wellicht nog jaren niks op Europese Centrale Bank schuift renteverhoging voor zich uit Frank Dereymaeker

08 maart 2019

04u56 1 Bankieren Het ziet ernaar uit dat het geld op onze spaarboekjes nog jarenlang amper iets zal opbrengen. De Europese Centrale Bank, die eerder nog had laten verstaan dat er mogelijk een renteverhoging kwam na de zomer, heeft die timing nu opgeschoven naar “minstens eind dit jaar”. Economen vrezen dat het uitstel nog veel langer zal duren.

De Europese Centrale Bank (ECB) is ongerust. De economie in de eurozone lijdt feller dan gedacht onder de onzekerheid door de brexit, de handelsspanningen en de emissiecrisis in de autosector. Daarom worden versneld enkele stimulerende maatregelen getroffen om de groei een zetje te geven. Eén van die maatregelen is dat de ECB haar basisrente, die 0% bedraagt, tot minstens eind dit jaar bevriest. Tot nu toe was ECB-voorzitter Mario Draghi ervan uitgegaan dat een renteverhoging mogelijk was na de zomer.

Volgens ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte zal het niet bij dit ene uitstel blijven. Hij verwacht immers niet dat de Europese economie zo fors zal aantrekken dat de omstandigheden begin volgend jaar beter zijn. “Het kan zelfs nog járen duren voor de ECB haar rente optrekt.” En dat is slecht nieuws voor de spaarboekjes, want de kans dat de tarieven daar in de tussentijd zullen stijgen, is zo goed als nihil. “Mogelijk stijgt de opbrengst daar zelfs pas opnieuw in 2023", zegt Vanden Houte. De Belgen hebben momenteel zo’n 271 miljard euro op spaarboekjes geparkeerd.



Of ook geld lenen voor een woning goedkoop blijft, is minder zeker. “Want als de risico’s toenemen, zullen de banken een risicopremie doorrekenen, en dat kan de rente op kredieten doen stijgen.” Al zal die toename hoogstwaarschijnlijk wel beperkt blijven.

