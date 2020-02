Rabobank krijgt miljoenenboete wegens bonuskwestie, vreest andere boete voor witwaskwestie YV

13 februari 2020

11u50

Bron: Belga 0 Bankieren Rabobank heeft van De Nederlandsche Bank (DNB), de centrale bank, voor in totaal 2 miljoen euro aan boetes gekregen wegens het niet correct toepassen van Europese beloningsregels. Volgens de toezichthouder ging het financiële concern een paar jaar terug bij diverse bonussen in de fout.

Over het jaar 2014 was aan drie medewerkers een te hoge variabele beloning uitgekeerd. DNB wijst erop dat deze hoger was dan 100 procent van de vaste beloning. Daarnaast werd een bonus aan 125 medewerkers te vroeg uitbetaald, aangezien het extraatje over meerdere jaren gespreid had moeten worden. Diezelfde 125 medewerkers en nog vijf anderen werden bovendien volledig in contanten beloond, terwijl dat niet mocht.

Rabobank heeft al laten weten niet in beroep te gaan tegen de straf. Volgens DNB voldoet de bank inmiddels weer aan de Europese beloningsregels.

Witwasboete

Er dreigt overigens nog een andere geldstraf van DNB, wegens tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Topman Wiebe Draijer sluit een andere geldboete niet uit, zei hij bij de presentatie van de jaarcijfers. Onder druk van de lage rente en economische tegenwind is de winst van Rabobank afgelopen jaar flink gekelderd.

In november werd al bekend dat Rabobank op bevel van de Nederlandse centrale bank tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten is op mogelijke witwasrisico’s. Het financiële concern was op de vingers getikt omdat de onderbouwing van 40.000 klantdossiers in de laagste risicoklasse onvoldoende zou zijn. De centrale bank gaat in april kijken of Rabobank zijn zaakjes dan wel op orde heeft.