Quick Start Guide richting je eerste eigen stek

Je eerste eigen huis of appartement kopen is een mijlpaal in je leven. Maar er komt heel wat bij kijken vooraleer je de sleutels in handen hebt. Een stappenplan richting jouw droomstek!

Bepaal je must-haves en je nice-to-haves

Liefst van al woont de Belg op het platteland of in de rand van een stad in een viergevelwoning waar weinig werk aan is. Zo blijkt uit een enquête die Hello home!, het online woonkrediet van Hello bank! liet uitvoeren. Maar wat wil jij? Het beste wat je kan doen om jouw eigen woonwensen in kaart te brengen is je eigen lijstje opstellen: wil je absoluut een tuin, en hoe groot moet die zijn? Heb je een garage nodig? Hoeveel slaapkamers wil je? Maar ook, en misschien nog belangrijker: waarop wil je toegeven? Als je dat vooraf bepaalt, bespaart dat veel nagelgebijt en discussie bij het zoeken.

Bepaal je budget

Eerst bekijk je best hoeveel je kan lenen, wat je maandelijks maximaal kan afbetalen en hoeveel eigen inbreng je nodig hebt voor de aankoop van je woning. Kosten zoals notariskosten, registratierechten of btw moet je namelijk met eigen middelen kunnen betalen. Via een online simulatietool, zoals die van Hello home!, kan je te weten komen wat je budget is. Gewoon een paar parameters ingeven en voilà, je weet wat jouw speelveld is.

Wie zoekt, die vindt

Je weet wat je wil en wat het mag kosten. Nu begint de zoektocht. Daarvoor gaan de meeste Belgen naar vastgoedwebsites of een agent. Maar volgens een enquête van Hello home!, het online woonkrediet van Hello bank! rijden vier op de tien ook gewoon rond in de buurt waar ze willen wonen of schakelen de hulp van vrienden en familie in. Jongere mensen zoeken vooral op websites en via vrienden. Vertel iedereen dus te pas en te onpas dat je op zoek bent naar een eigen stek. Hoe meer mensen met jou meezoeken, hoe beter.

Bankieren De aankoop zelf

Heb je jouw droomstek gevonden? Mooi! Eerst teken je een compromis. Dat verplicht je de woning aan te kopen en omgekeerd verplicht het de verkoper het aan jou te verkopen. Win hiervoor zeker het advies van een notaris in: zo ben je zeker dat de overeenkomst waterdicht is. Ook interessant is de opschortende voorwaarde: stel dat je woonkrediet niet rond raakt, dan kan je er toch nog onderuit. Een aantal maanden later volgt dan de verkoopakte.

Je moet ook een lening afsluiten. De tijd dat je daarvoor alle banken moest afschuimen, ligt gelukkig achter ons. Een woonkrediet kan je namelijk ook online afsluiten. Meer dan één op de drie Belgen staat daarvoor volgens de enquête van Hello home! voor open. Dat heeft vooral te maken met het gemak en de tijdswinst - logisch in een tijd waarin we vrijwel alles digitaal doen. Negen op de tien Belgen wil ook persoonlijk advies. Ook bij online banken krijg je dat advies op maat: via telefoon of e-mail, wanneer het jou uitkomt dus!

En nu: genieten maar!

Le moment suprême: het moment dat je de sleutels overhandigd krijgt, verhuist en de eerste nacht in je eigen stek slaapt. Een laatste tip: neem een paar dagen verlof, want wedden dat je de eerste dagen niet meer buiten wilt komen?

