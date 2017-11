Hello Bank Gesponsorde inhoud Op zoek naar een eigen huis of appartement? Houd rekening met deze tips! Aangeboden door Hello bank!

08u59 0 istock Waarop kan je best letten als je op huizenjacht gaat? Bankieren Huizenjacht: een van de favoriete gespreksonderwerpen op café en restaurant. Waarop kan je best letten als je dat knappe appartement of huis gaat bezoeken?

1. Houd je wensenlijstje in het achterhoofd

Maak voor jezelf vooraf een lijstje op van wat je echt wil en wat gewoon nice-to-have zou zijn. Als je een overtuigde hondenliefhebber bent, is het bijvoorbeeld beter om een huis met tuin te kopen. Als je een budget hebt van 200.000 euro, pijnig jezelf dan ook niet door naar villa’s van 500.000 euro te gaan kijken. Daar raak je alleen maar gefrustreerd van.

Los van het huis zelf, moet je ook nadenken over de locatie. Waar werk je, waar wonen je vrienden en je familie? Zijn er winkels in de buurt? Hoe zit het met het verkeer en het openbaar vervoer? Bedenk ook hoe lang je er wil wonen. Als je een huis met twee koopt en je er jezelf op betrapt dat je wel lang aan de etalage van een babywinkel blijft hangen, voorzie dan misschien beter een extra kamer. Anders wordt je nieuwe droomstek misschien wel snel te klein.

2. De staat van de woning: verborgen verbreken

Probeer jezelf niet te laten verblinden door pakweg een originele terrazzovloer of een mooie zuidgerichte tuin. Dat is natuurlijk ook belangrijk, maar vergeet de praktische aspecten niet, want dit kunnen dure grappen zijn.

Hoe zit het bijvoorbeeld met de isolatie van het dak en de muren? Is het dak waterdicht? Wat voor ramen en deuren zitten erin? Je vindt veel info terug op het EPC-certificaat, het energieprestatiecertificaat dus. De makelaar of eigenaar kan je dit bezorgen. Is de elektriciteit conform? Zijn er vochtproblemen? Dit zijn allemaal kosten die snel kunnen oplopen.

Als je twijfelt, maar het pand echt ziet zitten, regel dan een tweede bezoek met een aannemer of een architect. Zij weten waar ze moeten kijken en vinden sneller verborgen gebreken dan de ‘gewone leek’. Ze kunnen je een raming geven voor de eventuele dringende ingrepen die je zou moeten doen.

3. Je budget: je eigen inbreng en je lening

Je moet natuurlijk én de maandelijkse afbetalingen kunnen doen én ook nog wat comfortabel kunnen leven. Bepaal vooraf hoeveel je aan je eigen stek wil of kan geven en hoeveel je maandelijks kan afbetalen. Bekijk ook je eigen middelen: die heb je sowieso nodig om een aantal kosten waarvoor je niet kan lenen, zoals de registratierechten of btw en de notariskosten, te betalen.

Op de site van Hello home!, het online woonkrediet van Hello bank!, kan je een heel precieze simulatie van je financiële mogelijkheden en je lening maken. De simulatie toont je niet alleen hoeveel je kan lenen en wat je maandelijks maximaal kan aflossen, ook alle andere kosten die bij een aankoop komen kijken, worden netjes opgelijst. Zo weet je goed waar je aan toe bent.

Een woonkrediet? Doe het online! Ontdek Hello home!

Kredietvorm: hypothecair krediet, overeenkomstig WER Boek VII, Titel 4, Hfdst. 2. Onder voorbehoud van aanvaarding van je aanvraag door BNP Paribas Fortis NV, kredietgever, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702.