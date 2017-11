Hello Bank Gesponsorde inhoud Online lenen zit in de lift Aangeboden door Hello bank

09u00 1 istock Online lenen Bankieren Vier op de tien Belgen zou online een woonlening afsluiten of heeft dat al gedaan. Dat blijkt uit een recent onderzoek in opdracht van Hello home!, het online woonkrediet van Hello bank!. Dat bewijst dat ook de online verkoop van complexere diensten zoals een lening stilaan de kinderschoenen begint te ontgroeien.

De Belg gaat online … en koopt

97% van de Belgen kocht minstens één product online in het afgelopen jaar. Topproducten zijn reizen, hotels en vliegtickets, gevolgd door concert- of festivaltickets, en schoenen of kleren. Een aantal andere categorieën is aan een opmars bezig: hobbymateriaal, voeding, meubelen en verzekeringen. 3 procent van de Belgen kocht een woonlening online, bovenop 38% die het zou overwegen. Daarmee is de weg van de digitale transformatie in de bankwereld definitief ingezet. De hoofdredenen: het gemak, de tijdswinst en de interessante voorwaarden. Tegelijk is een woonlening natuurlijk wel iets anders dan snel even baskets bestellen. Daarom wil negen op de tien Belgen wel nog persoonlijk advies op maat.

Jong, zelfstandig en digital-savvy

Wie openstaat voor een online lening, is jong, zelfstandig en doet sowieso al meer aankopen online. Ze hebben minder nood aan persoonlijk contact en willen geen tijd verliezen met het bezoeken van verschillende banken. Geef hen maar een online simulatietool, zodat ze zelf kunnen uitzoeken hoe en wat.

Info? Online alsjeblieft

Wie openstaat voor een online woonkrediet wil dus vooral leningen kunnen simuleren en een duidelijk overzicht van de opties krijgen. Ze willen ook weten hoeveel ze kunnen lenen. Online woonleningen blijven natuurlijk relatief nieuw. Daarom willen ze duidelijke informatie over hoe dat nu precies in zijn werk gaat.

Money makes the world go round

De Belg is een spaarder, dat is geweten. En negen op de tien Belgen zou zijn eigen geld aanspreken om de aankoop van een woning, appartement of bouwgrond te financieren. 55% hoest zelfs tot 50.000 euro op. Twee op de tien Belgen kloppen dan weer met succes bij mama of papa aan. Het geld wordt graag op tafel gelegd: de Belg ziet vastgoed als een goede investering en een manier om zijn leven uit te bouwen.

Een eigen huis, een plek onder de zon

We zien een eigen huis of appartement dan wel als een goede investering, veel zin om er jaren in te werken, hebben we niet. De keuken of badkamer vervangen is wel een optie voor 49%, en 44% ziet het nog wel zitten om een likje verf aan te brengen. Ondanks de beperkte ruimte in België, wil de Belg toch nog liefst in een viergevelhuis wonen, en dan nog liefst in een dorp of aan de rand van de stad. Zes op de tien Belgen is alvast blij met zijn aankoop en houdt er een positief gevoel aan over. Zouden we dan toch met een baksteen in onze maag geboren zijn?

