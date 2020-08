Onderzoek naar Credit Suisse en 2.600 Belgische klanten kv

22 augustus 2020

04u26

Bron: Belga 0 Bankieren Er loopt een strafonderzoek naar de bank Credit Suisse en ruim 2.600 Belgische klanten voor het jarenlang verbergen van (zwart) geld op Zwitserse bankrekeningen. Dat heeft Eric Van Duyse, de woordvoerder van het federaal parket, bevestigd aan De Tijd en L'Echo. Credit Suisse is de op een na grootste bank van Zwitserland.

"Een opsporingsonderzoek is geopend tegen Credit Suisse voor het witwassen van geld en de onwettige uitoefening van het beroep van financiële tussenpersoon, alsook tegen de Belgische klanten die nog geen fiscale regularisatie hebben gedaan.”

Het federaal parket heeft de hand kunnen leggen op de gelekte bankgegevens van meer dan 2.600 mensen uit ons land die tussen 2003 en 2014 een rekening hadden bij Credit Suisse. Het parket kreeg een groot deel van de gelekte bankgegevens al vorig jaar doorgespeeld van de Franse autoriteiten. Over de identiteit van de ruim 2.600 geviseerde Belgische klanten wordt niets vrijgegeven. Ze zouden via Credit Suisse rekeningen hebben verborgen voor de Belgische fiscus. In een latere fase zou een deel van de Zwitserse rekeningen verstopt zijn achter schermvennootschappen in belastingparadijzen, bedoeld om de eigenaars van de rekeningen geheim te houden.



"We zijn niet op de hoogte van een onderzoek tegen Credit Suisse in België", reageert een woordvoerder van de bank. "Credit Suisse past een strikt nultolerantiebeleid toe en wil alleen zakendoen met klanten die hun belastingen hebben betaald en hun vermogen volledig hebben aangegeven."