Nationale Bank geeft ‘ethische bank’ NewB groen licht IB

21 januari 2020

06u07

Bron: Belga 0 Bankieren De Nationale Bank heeft volgens De Tijd een positief advies over het bankproject NewB overgemaakt aan de Europese Centrale Bank (ECB). Als die dat advies volgt, krijgt de coöperatie binnen een maand de vergunning om een nieuwe ethische bank te kunnen oprichten, schrijft de krant vandaag.

In de nasleep van de financiële crisis rijpte negen jaar geleden in het middenveld het idee een nieuwe bank op te richten die alles anders zou doen dan de traditionele banken. Eenvoudiger, ethischer en duurzamer waren de kernwoorden. Pas begin vorig jaar was NewB klaar met zijn dossier voor een bankvergunning bij de ECB, de Europese instelling die banklicenties kan uitreiken. Ten laatste op 24 februari zal die regulator een oordeel vellen.

In principe kan de ECB nog ultieme bedenkingen hebben, maar het is waarschijnlijk dat ze het positieve advies van de Nationale Bank volgt. De twee toezichthouders hebben het dossier samen bekeken.

NewB wil geen commentaar geven zolang de procedure loopt.