Na ING en ABN AMRO, nu ook Rabobank getroffen door cyberaanvallen

29 januari 2018

11u41

Bron: Belga 0 Bankieren Rabobank wordt momenteel getroffen door een DDoS-aanval. Klanten van de bank kunnen daardoor niet op de website of de app van de bank terecht. Ook betalingen via iDeal werken niet.

Rabobank stelt dat banken vrijwel dagelijks met DDoS-aanvallen te maken hebben, maar dat die nu buitengewoon hevig zijn. De bank benadrukt dat de gegevens van klanten veilig zijn. Afgelopen weekend werden ook ABN AMRO en ING al door hackers onder vuur genomen. Die banken ondervinden niet langer problemen. ABN AMRO werd afgelopen weekend drie keer getroffen, ING gisteravond ook. Klanten van de Nederlandse banken kunnen hierdoor moeilijk of niet gebruik maken van diensten zoals mobiel of internetbankieren.

Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer zodat de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is. Wie er achter de aanvallen zit, is niet bekend.

Detailhandel Nederland liet gisteren weten naar aanleiding van dit soort storingen zich steeds meer zorgen te maken om de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer. In het tv-programma 'Buitenhof' zei Klaas Knot, voorzitter van De Nederlandsche Bank (DNB), dat cyberaanvallen voor banken tegenwoordig aan de orde van de dag zijn. DNB is met banken in gesprek om te regelen dat die hun systemen na zo'n aanval snel weer in de lucht hebben.