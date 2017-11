Koers bitcoin nadert 10.000 dollar LB

Inmiddels is één bitcoin meer dan 9700 dollar waard. Bankieren De koers van de digitale munt bitcoin gaat hard op de 10.000 dollar af. Afgelopen vrijdag doorbrak de koers de 9000 dollar, minder dan een week nadat de barrière van de 8000 dollar was geslecht. Inmiddels is één bitcoin meer dan 9700 dollar waard.

De koers van de bitcoin gaat weliswaar gestaag omhoog, maar tussendoor zitten flinke dippen. Zo ging de koers in de voorbije nacht binnen tien minuten ruim 200 dollar omlaag. Daarna zet de koers doorgaans weer de weg omhoog in. In de afgelopen twee weken werd de bitcoin al ruim 40 procent meer waard.

De stijging wordt mede veroorzaakt door bredere aandacht voor de cryptomunt. Steeds meer bedrijven uit de traditionele financiële sector gaan zich ook op de bitcoin richten. Tegelijkertijd is er ook kritiek van veel mensen die zeggen dat de munt een bubbel is die op zeker moment zal barsten.