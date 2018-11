KBC veroordeeld omdat ze vakbond uitsloot van cao-overleg KVE

29 november 2018

18u35

Bron: Belga 0 Bankieren De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft bank-verzekeraar KBC veroordeeld omdat tijdens de cao-gesprekken eind 2015 en begin 2016, de liberale vakbond uitgesloten werd van de onderhandelingstafel. ACLVB kreeg 1 euro symbolische schadevergoeding, zo meldt de vakbond. KBC gaat in beroep tegen de uitspraak.

Het vonnis dateert van eind oktober, aldus Maarten Dedeyne van ACLVB. De liberale vakbond verzette zich destijds tegen zondagswerk in de regionale adviescentra (RAC; voor KBC Live). De vakbond werd daarop niet meer uitgenodigd en KBC sprak verder met de twee andere bonden. Met hen kwam die periode een akkoord over het zondagswerk uit de bus, alsook een cao rond tewerkstelling. De liberale vakbond trok na de uitsluiting in april 2016 naar de rechtbank.

De rechtbank erkende volgens ACLVB dat ze "schade heeft ondervonden van de éénzijdige uitsluiting door KBC", klinkt het in een persbericht. KBC ging wel degelijk in de fout door ACLVB als enige vakbond niet uit te nodigen de verdere vergadering, aldus de vakbond.

De handelswijze strookte volgens de rechter "niet met het gedrag van een normaal zorgvuldig en vooruitziend sociale partner", vervolgt de vakbond. Die kreeg een symbolische euro schadevergoeding omdat ze haar leden niet naar behoren kon verdedigen. Voor Dedeyne is het vonnis ook voor andere bedrijven van belang. "Het betekent dat een vakbond niet zomaar op basis van een standpunt geweerd kan worden."

Fout begaan

"De rechtbank van eerste aanleg stelde KBC op 26 oktober 2018 deels in het ongelijk in een geschil uit 2015 met ACLVB naar aanleiding van op dat ogenblik lopende cao-gesprekken", zegt KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht. "De rechtbank oordeelt dat KBC destijds een fout heeft begaan en kent de ACLVB een euro schadevergoeding toe. De andere vorderingen van ACLVB werden door de rechtbank afgewezen." ACLVB vroeg bijvoorbeeld ook een boeteclausule indien de bond in de toekomst opnieuw niet welkom zou zijn, zegt Dedeyne.

KBC heeft het vonnis bestudeerd en gaat in beroep. "KBC wijst er overigens op dat het zeer veel belang hecht aan constructief sociaal overleg," besluit de woordvoerster.