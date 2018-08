KBC verkoopt deel van zijn probleemkredieten aan zakenbank Goldman Sachs HR

09 augustus 2018

09u27

Bron: Belga 1 Bankieren Bank-verzekeraar KBC heeft een deel van zijn portefeuille probleemkredieten in Ierland verkocht. Zakenbank Goldman Sachs neemt een kredietportefeuille van zowat 1,9 miljard euro over. Het akkoord werd donderdag gesloten en aangekondigd samen met de publicatie van de cijfers van het tweede kwartaal.

KBC zet met de deal een nieuwe stap in het oplossen van de problemen in Ierland. Door de crisis op de huizenmarkt beleefde bank er enkele erg moeilijk jaren. Maar inmiddels is het land opnieuw een kernmarkt geworden voor KBC, zo meldde de bank vorig jaar, nu de huizenmarkt er opnieuw aantrekt.

Concreet verkoopt KBC een portefeuille probleemkredieten aan Ierse ondernemingen en problematische woningkredieten ('non-performing') voor verhuurpanden in Ierland. Ook een portefeuille woningkredieten, zowel goede als probleemkredieten, voor verhuurpanden in het Verenigd Koninkrijk zit in de deal.

Door de verkoop daalt het niveau van de probleemkredieten bij KBC Ierland met 40 procent. Het aandeel van die probleemkredieten in de portefeuille daalt ten opzichte van het einde van het tweede kwartaal met zowat 11 procentpunten tot ongeveer 25 procent.

In het persbericht zegt CEO Johan Thijs dat er op de internationale financiële markten de laatste maanden duidelijk een toenemende belangstelling was voor blootstelling aan probleemkredieten. "KBC wil de afbouw van de non-performing kredieten versnellen door in te spelen op deze toegenomen belangstelling in de markt." De verkoop wordt naar verwachting afgesloten in het vierde kwartaal.