Kan nieuwe fiscale amnestieronde de coronafactuur betalen? “Geef Belgen nog een kans om hun zwart geld wit te wassen”

Steven Vanden Berghe, topman bij de Federale Overheidsdienst Financiën en voorzitter van de fiscale rulingdienst, stelde onlangs voor om een nieuwe fiscale amnestieregeling te organiseren om miljarden zwarte en vijftig tinten grijze euro’s te regulariseren. Als dat geld op een legale manier wordt witgewassen, kan het volgens hem de overheid helpen om het coronagat in de begroting toch minstens gedeeltelijk op te vullen.

Vluchten naar het buitenland of blijven?

Tot 15 juli 2013 was het voor de berouwvolle fiscale zondaar niet vereist om het ontdoken kapitaal mee te nemen in de fiscale regularisatie. Stel dat je voor die datum voor 1 miljoen euro aan zwart geld had staan op een buitenlandse rekening en dat die rekening 1% interest opbracht. In dat geval volstond het om 70.000 euro intresten te regulariseren. Dat was mogelijk door de verschuldigde belasting van 15% te betalen, plus een boetetarief van 15%. Je moest de fiscus in totaal dus 21.000 euro betalen, 30% van de 70.000 euro.

Dit betekende dus dat wie over zwart kapitaal beschikte, verlost kon worden van zijn fiscale zonden door enkel de opbrengst van het kapitaal van de laatste zeven jaar te regulariseren. Na deze datum moest het ontdoken kapitaal wel mee de fiscale wasmachine in om bij een amnestie witgewassen te worden.

Wie geen fiscale heimwee had en in het buitenland is gebleven, heeft zich dat later heel erg moeten beklagen. Michel Maus

Heel wat fiscale zondaars die met hun kapitaal naar het buitenland waren “gevlucht”, hebben in de periode voor 15 juli 2013 dan ook enkel hun zwarte inkomsten van de laatste zeven jaar geregulariseerd. Vervolgens hebben ze zich de vraag gesteld of ze met hun kapitaal in het buitenland moesten blijven of ermee naar België moesten terugkeren. Wie geen fiscale heimwee had en in het buitenland is gebleven, heeft zich dat later heel erg moeten beklagen. Sinds 2018 werd namelijk een systeem van internationale uitwisseling van bankgegevens ingevoerd. Daardoor zijn verschillende Europese landen bankgegevens van buitenlandse rekeninghouders met elkaar gaan uitwisselen. De Belgische fiscus krijgt hierdoor automatisch informatie van Belgen met bijvoorbeeld een Luxemburgse en Zwitserse bankrekening en is zeer geïnteresseerd in de vraag of het kapitaal van deze rekeningen wel volledig proper is. Wie zijn zwart kapitaal dus niet heeft geregulariseerd, zal dit geweten hebben.

Maar voor wie wel gebukt ging onder fiscale heimwee en voor 15 juli 2013 met zijn kapitaal is teruggekeerd naar België, is de situatie totaal anders. De meeste fiscale regularisaties in die periode waren wel “halfbakken”: niet het kapitaal, maar enkel de inkomsten van de laatste zeven jaar werden geregulariseerd. De Belgische banken hebben vervolgens al deze fiscale zondaars met open armen ontvangen en sindsdien worden zij in de regel niet verontrust. In tegenstelling tot buitenlandse rekeningen waar de fiscus automatisch de gegevens van ontvangt, heeft de belastingadministratie namelijk geen zicht op de gegevens van Belgische bankrekeningen. Enkel wanneer de fiscus fraude kan aantonen, kunnen de gegevens van zulke bankrekeningen worden opgevraagd bij de Belgische banken. Dit betekent met andere woorden dat de zwartspaarder die vroeger met zijn zwart kapitaal naar het buitenland vluchtte om aan de fiscus te ontsnappen, nu nergens veiliger zit dan onder de eigen kerktoren.

Als banken niet alleen de gegevens van buitenlandse bankrekeningen maar ook die van Belgische bankrekeningen automatisch met de fiscus zouden moeten wisselen, is het probleem in een mum van tijd opgelost Michel Maus

Justitie weigert onderzoek

Dus ja, Steven Vanden Berghe heeft een punt als hij zegt dat er nog vele miljarden zwarte euro’s op Belgische rekeningen circuleren. Karel Anthonissen, de voormalige Gewestelijk Directeur van de Bijzondere Belastinginspectie, schat het bedrag op 36 miljard euro. In een poging om alsnog de belasting op deze niet geregulariseerde kapitalen te recupereren heeft hij in 2016 een strafklacht ingediend tegen 61.546 belastingplichtigen, maar justitie heeft geweigerd deze klacht te onderzoeken. Vanden Berghe heeft dus ook gelijk als hij zegt dat het zwarte goud zich nog steeds in eigen land bevindt, en dat we met een nieuwe fiscale amnestieronde een pak centen voor de schatkist kunnen recupereren.

Daar is niet veel voor nodig. We hebben nog steeds een fiscale amnestiewetgeving en die werkt uitstekend. Er is enkel een duwtje nodig om mensen in die richting te bewegen. Als banken niet alleen de gegevens van buitenlandse bankrekeningen maar ook die van Belgische bankrekeningen automatisch met de fiscus zouden moeten wisselen, is dit probleem in een mum van tijd opgelost.

Lees ook:

Vereenvoudigde aangifte gewoon tekenen en doorsturen? Expert beantwoordt vragen over je belastingen (+)

“Belg die werkt heeft soms amper 7 procent meer inkomen dan werkloze”: onze werkexpert legt uit hoe dat komt (+)

“Als overheid niet slaagt in haar opzet, zal belastingbetaler alle herstelmaatregelen bekostigen” (+)