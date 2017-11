Hello Bank Gesponsorde inhoud Investeren in vastgoed: ook voor jongeren een haalbare kaart



09u51 0 P.Acken Investeren in vastgoed: ook voor jongeren een haalbare kaart Bankieren De Belg is geboren met een baksteen in de maag, wordt wel ’s gezegd. Ook generatie Z, geboren in 1995 of later, zo blijkt uit de cijfers van een enquête van Hello home!, het online woonkrediet van Hello bank!. Wat weten we over deze relatief jonge doelgroep? En vooral, waarmee moeten ze rekening houden? Een interview met So Philippe en Quentin Vandervale, beiden aan de slag bij Hello bank!

De vastgoedprijzen zijn er niet goedkoper op geworden … Kunnen jonge mensen vandaag de dag nog een krediet afsluiten?

S: “Ja, dat bewijzen onze cijfers toch. De gemiddelde leeftijd van iemand die bij ons een woonkrediet afsluit, is 33 jaar. Meer dan de helft is tussen de 25 en 35 jaar oud. Het gaat dus dikwijls over een eerste woning.”

Q: “Het zijn mensen die opgegroeid zijn met het internet. Ze hebben veel minder koudwatervrees om ook een belangrijke investering, zoals een woonkrediet, online af te sluiten. Uit onderzoek blijkt dat ze dat vooral doen omwille van de interessante voorwaarden, maar ook omwille van het gebruiksgemak en de tijdswinst. Het is een generatie die het idee van fysiek naar een bank gaan eigenlijk niet goed meer kan vatten.”

Wat maakt een jongere klant anders?

S: “Ze kopen vaker iets alleen. Bij traditionele banken vertegenwoordigt de groep die alleen een woonkrediet afsluit slechts 30 procent, bij ons is dat 64%. ”

Q: “Verder weten we ook dat vooral jonge mensen openstaan voor een online lening. Uiteraard zijn ze het gewoon dingen online te kopen. Dat verklaart ook het succes van onze simulatietool. Weten hoeveel je kan lenen is vaak de eerste stap in een aankoopproces. Ten slotte moet je ook nog comfortabel kunnen leven.”

Hebben kopers veel vragen? Hoe vangen jullie dat in zo’n online omgeving op?

Q: “Ja, en dat is ook normaal. De meeste vragen gaan over de timing. We kunnen iedereen geruststellen: online een woonkrediet aanvragen duurt niet langer dan bij een ‘gewone’ bank, integendeel!”

S: “Elke klant wordt ook proactief door iemand van ons gecontacteerd. Nadat ze hun woonkrediet online hebben aangevraagd, nemen we contact met hen op om meer uitleg te geven ... Zo anticiperen we op veel vragen en valt het dus best mee. En daarna kunnen onze klanten altijd bij ons terecht, via mail, via telefoon …”

Q: “Met volledig nieuwe klanten spreken we ook fysiek af. De klant kiest zelf waar: bij hem thuis, op het werk, op café, maakt niet uit. Wij verplaatsen ons waar en wanneer de klant dat wil.”

Wat is dan de beste manier om zelf te weten wat je aankunt?

Q: “Het beste wat je kan doen, is zelf een simulatie doen. Onze tool is heel nauwkeurig en gedetailleerd en toont je via een eenvoudig stappenplan het volledige plaatje. Dus niet alleen de rentevoet, maar ook de extra kosten, de verzekeringen en wat die kosten. Onze bezoekers weten perfect waar ze aan toe zijn en wat er achter de kosten schuilt. En daarna kunnen ze onmiddellijk het krediet aanvragen als ze dat willen.”

Investeren mensen ook een stuk van hun eigen geld?

S: “Ja, en dat ligt in lijn met de algemene trend. Negen op de tien kopers spreekt zijn eigen reserves aan. Het eigen geld wordt in eerste instantie gebruikt om de aankoopkosten te dekken waarvoor je niet kan lenen. Denk maar aan notariskosten, registratie of btw. Heb je dan nog genoeg reserve over, dan kan je dat investeren in de aankoop zelf. Hoe jonger de klant, hoe minder eigen fondsen kunnen worden aangesproken om te investeren in hun pand. Zij kiezen ook vaker voor een lening met een langere looptijd.”

Er wordt vaak gezegd dat je niet meer dan een derde van je inkomsten mag besteden aan je woonproject. Gaat die regel vandaag de dag nog op?

S: “Ja en nee. Het is inderdaad wat je ouders vaak hoort zeggen. Maar je moet zo’n percentage wel nuanceren. Het bedrag dat je maandelijks maximaal kan aflossen, berekenen wij op basis van verschillende objectieve parameters. Heb je kinderen of niet, zijn er nog extra inkomsten bovenop het loon bijvoorbeeld … Verder hangt het ook af van de persoonlijke situatie. We raden iedereen die een lening wil afsluiten aan om goed na te denken over zijn of haar levensstijl en ermee rekening te houden. Iemand die graag reist, houdt beter genoeg over om nog af en toe op reis te kunnen gaan.

Q: “Je moet vooral kijken naar wat iemand overhoudt na de betaling van zijn woonkrediet. Er zijn ook grote salarisverschillen: iemand die meer dan 3.000 euro verdient, is er anders aan toe dan iemand die er 1.500 verdient.

De pers berichtte onlangs dat de rentevoeten weer gaan stijgen. Stel je een aankoop dan best niet te lang meer uit?

S: “De Europese Bank signaleerde dit inderdaad. De woonrentes zullen stijgen maar zo’n vaart loopt het niet. Onze rentevoet is momenteel op hetzelfde niveau als die van midden juli 2016.”

So Philippe, Product Manager Value Proposition Hello bank!

Quentin Vandervale, Business Manager Hello team

