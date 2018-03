Geen fiat voor databank met alle geldverkeer lva

09 maart 2018

04u28

Bron: Belga 0 Bankieren Het ambitieuze plan van de regering om de fiscus en het gerecht te voorzien van een grote databank die zowat het volledige geldverkeer in ons land bijhoudt, krijgt geen groen licht van de privacycommissie. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

De databank zou voor iedereen in ons land bijhouden welke rekeningen hij heeft, welke leningen hij kreeg, waar hij een kluis huurt, waar in het buitenland hij rekeningen aanhoudt, en of hij cash kreeg uit of overmaakte naar het buitenland via kantoren van Western Union. De privacycommissie heeft tal van bezwaren tegen het initiatief.