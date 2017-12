Moneyou Gesponsorde inhoud Een stereoketen in 1982, een smartphone in 2017: waarvoor spaarden tieners vroeger en waarvoor sparen ze vandaag? Aangeboden door Moneyou

Patrick was 16 jaar in 1982. In dat jaar plunderde hij zijn spaarboek om een stereoketen te kopen. Leon, de zoon van Patrick, is vandaag 16 jaar. Ook hij heeft dit jaar zijn spaarcenten samen geschraapt voor een droomaankoop: zijn eerste dure smartphone.

Zilveren droomtoren

“Ik heb er drie jaar voor gespaard en over gepiekerd”, vertelt Patrick. “Elke week pluisde ik de reclamebrochures uit en vergeleek ik merken en prijzen. Uiteindelijk koos ik voor een Marantz: een glanzende, zilverkleurige stereotoren met versterker, tuner, cassettedeck, platendraaier en twee luidsprekers. Ik heb er 30.000 frank voor betaald. Omgerekend is dat 750 euro. Een pijnlijke aanslag op mijn financiën. Maar de pijn was snel verdwenen toen ik het ding in mijn kamer zag staan en op volume tien kon uittesten. Het enige probleem: ik moest meteen weer beginnen sparen, om platen en cassettes te kopen.” (lacht)

De wereld in zakformaat

De droomaankoop van Leon, Patricks zoon, is ook glanzend en zilverkleurig. Maar wel een pak kleiner. Met zijn nieuwe iPhone 7 heeft hij niet alleen een reusachtige muziekbibliotheek op zak (vader betaalt het Spotify-abonnement), maar letterlijk de hele wereld. “Op mijn twaalfde had ik een Chinees model gekregen”, legt Leon uit. “Die begon heel sloom te worden en ik kreeg zin in een topmodel. Een vriend had de iPhone 7. Die is heel snel en heeft een goede batterij, veel geheugen en prima camera’s. Er zitten ook nog eens draadloze oortjes bij. Ik heb in de zomer in een tearoom gewerkt en voor mijn zestiende verjaardag aan iedereen geld in plaats van een cadeau gevraagd. Ik was er wel even niet goed van: 750 euro is een smak geld. Maar het kon nog erger. De nieuwste modellen kosten meer dan 1.000 euro! Dat vond ik toch een beetje van het goede teveel...”

Het leven wordt steeds duurder

Vader Patrick betaalde in 1982 30.000 Belgische frank voor zijn stereotoren. Omgerekend is dat ongeveer 750 euro. Zoon Leon betaalde 35 jaar later precies evenveel voor zijn smartphone. Die vergelijking moet je wel met een flinke korrel zout nemen. Door de inflatie wordt het leven immers altijd maar duurder. Anders gezegd: geld wordt alsmaar minder waard. Met hetzelfde bedrag kan je dus steeds minder kopen. Als je de inflatie in rekening neemt, zou die 750 euro uit 1982 vandaag zo’n 1.450 euro waard zijn – bijna een verdubbeling. Maar met die 750 euro uit 2017 zou je in 1982 geen zo’n dure stereoketen hebben kunnen kopen.

Nog een gevolg van de inflatie: in combinatie met de lage rente verlies je tegenwoordig geld aan een spaarboekje. Had je vorig jaar 1.000 euro op je spaarboekje staan, dan is dat geld nu nog zo’n 980 euro waard.

Inflatie of niet: Patrick heeft onbetaalbare herinneringen aan zijn stereoketen. “De cassettedeck en de platendraaier zijn allang kapot, maar de tuner en de versterker werken nog prima. En ze zien er sexyer uit dan die zwarte ketens van tegenwoordig.” Leon is een beetje onder de indruk. “Ik luister naar muziek via mijn oortjes of zo’n draagbaar speakertje. Maar ik denk niet dat die spullen over 35 jaar nog gaan werken.”

Sparen doorheen de jaren

Weet jij nog waarvoor tieners vroeger spaarden? We zetten de droomspullen van toen en nu op een rijtje.

Jaren ’70

- Platendraaier en bijhorende platen

- ‘Mobylette’ (toen de courante naam voor een snorfiets)

- Jeanskledij (Alleen jongeren droegen jeansbroeken en –jasjes)

- Fototoestel (Agfamatic pocket – ‘rits rats klik’)

Jaren ’80

- Millet vest (Een duur regenjasje voor jeugdige snobs)

- Walkman met cassettes

- Spelconsole van Sega of Nintendo)

- Muziekfestival Torhout/Werchter

Jaren ‘90

- Game Boy Nintendo

- Skeelers

- Discman

Jaren 2000

- iPod of MP3-speler met oortjes

- iTunes

- PlayStation of Xbox

Jaren 2010

- Smartphone

- Wii

- Fixie bike

- Merkkledij van Supreme, Carhartt, Stone Island, Rockwell, …

- Ski- en andere vakanties

