Een lening. Kan dat ook online?

09u00 0 Bankieren Het zal je maar overkomen: je koopt je eerste appartement, je vraagt je lening aan en plots moet je drie maanden naar Australië voor het werk. Gelukkig had IT-consultant Tom (25) uit Zoutleeuw voor Hello home! gekozen, het online woonkrediet van Hello bank!: zo kwam alles online, via telefoon en de post toch snel in orde. “Het online woonkrediet van Hello bank! is op maat van onze generatie: eenvoudig, snel en met gedegen telefonisch advies, ook ’s nachts vanuit Melbourne”, lacht Tom.

H: Hoe ben je bij Hello home! terecht gekomen?

T: “Ik was al klant bij Hello bank!, maar eigenlijk wist ik niet eens dat ze ook een woonkrediet hadden. Ik ben gewoon via een Google Search bij hen terecht gekomen. Ik wou iets kopen, maar wou eerst weten wat financieel haalbaar was in functie van mijn inkomen. Daarom wou ik eerst een paar simulaties doen om te weten waar ik aan toe was.”

H: Ben je nog bij andere banken langsgegaan?

T: “Ik heb alles enkel en alleen online gedaan. Ik deed nog een paar andere simulaties op andere websites maar de rentevoet was niet beter en de rekenmodules waren niet zo nauwkeurig. De simulator van Hello home! is heel eenvoudig: je volgt het stappenplan met vragen en daarna kan je spelen met een aantal parameters zoals de looptijd, om de beste oplossing te vinden. Eens je die hebt gevonden, doe je onmiddellijk je aanvraag. Handig!”

H: Waar kon je terecht met je vragen?

T: “Ik had nog nooit eerder zo’n grote aankoop gedaan. Tijdens het proces heb ik best wel vaak met Hello bank! gebeld, bijvoorbeeld om te weten hoe ik het papierwerk moest invullen. Bovendien moest ik plots naar Melbourne voor het werk. Dan is zo’n mobiele bank pas extra handig. Die telefonische bereikbaarheid was voor mij heel belangrijk. Ik had trouwens mijn eigen contactpersoon die mijn dossier kende, en werd altijd snel geholpen.”

H: Hoe heb je het papierwerk geregeld?

T: “Toen mijn werkgever me vroeg om drie maanden naar Australië te gaan werken, heb ik onmiddellijk contact opgenomen met de bank. Ik heb echt veel steun gekregen: ze hebben een aantal zaken versneld zodat zoveel mogelijk in orde was voor ik vertrok. Verder heb ik ook volmacht aan mijn vader gegeven. Het papierwerk deden we via de post. Da’s best handig, want je krijgt de documenten en je vult ze in wanneer jij daar zelf tijd voor hebt. Bij mij was dat meestal ’s avonds of in het weekend. Geef toe: bij een bank langsgaan om paperassen in te vullen, da’s niet meer van deze tijd.”

H: Zou je anderen een online woonkrediet aanraden?

T: “Absoluut. Als ik ergens achter sta, dan ben ik daar ook enthousiast over. Het is gewoon heel eenvoudig en duidelijk en je krijgt alle hulp die je nodig hebt. Doen!”

