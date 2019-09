Dexia wil af van beursnotering LH

10 september 2019

09u50

Bron: Belga 2 Bankieren De restbank Dexia wil zijn notering op de beurs van Brussel schrappen. De aandeelhouders moeten zich op 16 oktober over het voorstel uitspreken. Topman Wouter Devriendt had eerder al gezegd dat Dexia van zijn beursnotering af wilde, omdat die het bedrijf veel geld kost.

Er kunnen momenteel bijna 1,95 miljoen euro Dexia-aandelen verhandeld worden op de beurs van Brussel. Zij vertegenwoordigen minder dan 0,5 procent van het kapitaal van de restbank. Alle andere aandelen zitten bij de Belgische en de Franse staat.

De Dexia-aandelen die nog op de beurs noteren, zijn amper nog iets waard. Ze noteerden gisteravond nog op 3,34 euro. Ze bieden ook "geen enkel vooruitzicht op de toekenning van een dividend of een vereffeningsbonus", aldus Dexia.

De beursgenoteerde aandelen zullen, als de algemene vergadering het voorstel goedkeurt, moeten worden omgezet in aandelen op naam. Alle aandeelhouders zullen zich dan moeten laten registreren (tegen een forfaitaire kost per aandeelhouder bij dienstverlener Euroclear). Ze kunnen ook nadien in principe hun aandelen nog verhandelen, onderhands of op een "expertenmarkt" van beursuitbater Euronext.



De plannen kosten Dexia niets, zo luidt het op de persdienst. De restbank bespaart wel: de kosten van de beursnotering vallen weg, en er is een administratieve vereenvoudiging. Oproepen voor aandeelhoudersvergaderingen zullen bijvoorbeeld niet meer publiekelijk gepubliceerd moeten worden.

Overblijfsel van vroegere Dexia-groep

Dexia is wat nog overblijft van de vroegere Dexia-groep, die in 2011 ontmanteld werd. Het toenmalige Dexia Bank België werd toen uit de groep gelicht en omgedoopt tot Belfius. De restbank Dexia is sindsdien bezig zichzelf af te bouwen. Ze maakte bekend dat de balans in de eerste jaarhelft met 15 procent werd afgebouwd tot 134,6 miljard euro. Dat ging wel ten koste van een nettoverlies van 546 miljoen euro.