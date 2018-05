Deutsche Bank bestempeld als "probleembank". Aandeel keldert kv

31 mei 2018

18u08

Bron: Belga 0 Bankieren Het aandeel van Deutsche Bank is donderdag 7,2 procent lager gegaan tot het laagste niveau in minstens 25 jaar. De Amerikaanse tak van de bank zou zijn toegevoegd aan de lijst van "probleembanken" van de Amerikaanse sectorregulator en de Federal Reserve, zo lekte vandaag uit.

Het nieuws maakt het leven van CEO Christian Sewing er niet eenvoudiger op. Hij probeert de winstgevendheid van de bank te herstellen.

De Amerikaanse autoriteiten waarschuwden in maart dat de Duitse bank sneller problemen moet oplossen die beschreven zijn in een reeks schikkingen met de centrale bank. Deutsche Bank probeert ondertussen de focus te verschuiven naar haar klanten in Europa.