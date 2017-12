Moneyou Gesponsorde inhoud De nieuwste trend bij 18-jarigen? Ze nemen eerst een ‘gap year’ en gaan dan pas studeren Aangeboden door Moneyou

Een gap year nemen na het middelbaar en pas dan aan hogere studies beginnen: Malia Obama, de oudste dochter van Barack Obama, deed het voor ze naar Harvard trok. Duizenden 18-jarigen volgen haar voorbeeld. Ook Belgische jongeren.

Uitstel wordt afstel?

Veel ouders houden hun hart vast als ze het horen. Dat je na je studies een wereldreis maakt en pas dan gaat werken, akkoord. Maar een gap year meteen na de middelbare school? Is dat niet vragen om problemen? Wordt uitstel dan geen afstel?

Zoals Tom Waes

Simon Overdeput denkt van niet. Deze 18-jarige Gentenaar volgde Latijn-wetenschappen. Hoe meer hij nadacht over een studiekeuze, hoe minder hij wist wat het moest worden.

Simon: “Ik heb veel interesses. Vier of vijf jaar lang alleen maar met fysica, politiek of cultuurgeschiedenis bezig te zijn, dat leek me geen boeiend vooruitzicht. Bovendien is het altijd mijn droom geweest om een stuk van de wereld verkennen. Een job als Tom Waes, dat zou ik helemaal zien zitten. (lacht) Alleen was ik bang dat het er na mijn studies niet meer van zou komen. Het is nu of nooit, dat gevoel had ik.”

Zelf sparen voor de reis

Simons ouders waren niet gekant tegen dat ‘tussenjaar’. Hij moest wel werk zoeken en goed over de praktische gevolgen nadenken.

Simon: “Als je je nergens als student inschrijft, valt het kindergeld weg. Ik moest ook op mijn eigen naam een hospitalisatieverzekering afsluiten. Dat ik zou werken, is maar normaal. Ik wil zelf mijn reis bijeensparen. Ik heb al in een grootwarenhuis en een restaurant gewerkt en sinds kort mag ik voor een start-upbedrijf rondrijden en nieuwe software uittesten. Dat is wel interessanter dan rekken vullen. (lacht) Ze hebben me uitgelegd hoe de business in elkaar zit en hoe ze zo’n nieuw product in de markt zetten. Ik heb al veel bijgeleerd.”

Heeft hij nu al een beter zicht op zijn toekomst? “Ik ben dit jaar al een paar keer met vrienden mee naar de les geweest. Dat heeft het beeld voor mij al duidelijker gemaakt. En tijdens mijn reizen wil ik betaald en vrijwilligerswerk doen en ervaring opdoen. Ik denk dat ik straks beter zal weten wat ik wil en welke studiekeuze daarbij hoort.”

5 goede redenen om een ‘gap year’ te nemen

1. Je neemt de tijd om te ontdekken wat je wil in het leven en maakt zo een geïnformeerde studiekeuze. Dat is beter dan verschillende keren van studierichting veranderen.

2. Werken en reizen zijn goede manieren om je horizon te verruimen, letterlijk en figuurlijk. Het leven is meer dan biercantussen en studentengenootschappen.

3. Je maakt nieuwe vrienden van over heel de wereld. Leuk om die later nog eens op te zoeken in Zweden, Nieuw-Zeeland of Italië.

4. Buitenlandse ervaring is een pluspunt op je cv. Een gap year wordt trouwens niet scheef bekeken in het hoger onderwijs. Gap year-studenten zijn betrokken en halen mooie punten.

5.Geen job, geen hypotheek, geen gezin: is er een beter moment in je leven om op avontuur te gaan?

