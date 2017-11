Hello Bank Gesponsorde inhoud De Belg en zijn thuis: a love affair Aangeboden door Hello bank!

16u01 0 istock Een eigen plek, een goede investering Bankieren De Engelsen zeggen “My home is my castle”, maar hoe zit het in ons kleine Belgenland? Hoe denkt de Belg over zijn huis? Waar en hoe wil hij liefst wonen? En wat met het woonkrediet? Hello home!, het online woonkrediet van Hello bank! wou het weten en liet het onderzoeken.

1. Een eigen plek, een goede investering

De Belg ziet een eigen pand vooral als een goede investering en als een manier om zijn of haar leven uit te bouwen. Vier op de tien Belgen zien het ook als een verantwoorde beslissing, waar ze ook best trots op zijn.

2. Niet teveel werk of nieuwbouw

Liefst van al trekken we onmiddellijk in ons nieuwe huis of appartement in en zien we het niet zitten om het eerst van boven tot onder te renoveren.

Meer en meer mensen kiezen ook voor nieuwbouw of sleutel-op-de-deuroplossingen. Een trend die ook Hello home! niet ontgaan is: volgend jaar lanceren zij, bovenop het bestaande woonkrediet, ook een woonkrediet voor mensen die voor nieuwbouw kiezen.

3. Open bebouwing in een dorp

In vergelijking met stadswoningen en appartementen geeft de Belg de voorkeur aan viergevelwoningen, gevolgd door halfopen bebouwingen, en liefst in een dorp of de rand van de stad. Op nummer drie staat het platteland en de steden sluiten de rij.

4. Een woonkrediet

Als het op het afsluiten van een woonkrediet aankomt, wil de Belg in eerste instantie een interessant tarief. Negen op de tien willen zo veel mogelijk voorstellen van rentevoeten en looptijden (en combinaties ervan) bekijken zodat ze de beste deal kunnen sluiten.

De prijs is trouwens ook de belangrijkste reden waarom mensen kiezen voor een online krediet, gevolgd door het gebruiksgemak en de tijdswinst. Het feit dat je online precieze simulaties kan doen en dus niet bij een bank moet langsgaan, is vooral voor jongere mensen een groot voordeel. Bij een belangrijke aankoop als een eigen huis of appartement speelt ook advies een belangrijke rol. Bij een online woonkrediet kan dat via telefoon of e-mail, wanneer het de klant uitkomt.

5. Tevreden eigenaars

Een eigen stek kopen brengt veel administratie en stress met zich mee. Maar die zorgen lijken snel vergeten: zes op de tien Belgen houden enkel positieve gevoelens aan de aankoop over. Het ziet er dus naar uit dat die baksteen in onze maag ons gelukkig maakt!

Een woonkrediet? Doe het online! Ontdek Hello home!

Kredietvorm: hypothecair krediet, overeenkomstig WER Boek VII, Titel 4, Hfdst. 2. Onder voorbehoud van aanvaarding van je aanvraag door BNP Paribas Fortis NV, kredietgever, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702.