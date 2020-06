Coöperatieve bank NewB stelt lancering uit naar einde van het jaar IB

23 juni 2020

05u16

De toekomstige coöperatieve bank NewB stelt zijn lancering uit naar het einde van het jaar, en dat om "operationele" redenen. Het business plan blijft ongewijzigd. Dat schrijft Le Soir vandaag.

De bank kreeg een licentie nadat ze 35 miljoen euro had opgehaald. Het plan was om deze zomer de eerste producten aan te bieden, maar de lancering wordt enkele weken opgeschoven. "Niet meer", verzekert voorzitter Bernard Bayot.

"We denken dat we tegen het einde van het jaar de eerste zichtrekeningen kunnen openen. Maar we hebben voordien geen datum vastgepind. We gaan dat nu ook niet doen. Onze prioriteit blijft de vlotst mogelijke online ervaring aan onze coöperanten te bieden en de crisis heeft wat vertraging veroorzaakt op operationeel niveau. Er is geen enkele reden om overhaast tewerk te gaan.”

Over het economisch model van de toekomstige instelling is geen twijfel gerezen. "De gezondheidscrisis heeft geen impact op ons omdat we nog geen kredietportefeuille hebben. We zijn niet blootgesteld aan terugbetalingsproblemen zoals andere banken", zegt ceo Tom Olinger.