Britse banken zullen na brexit erkenning behouden LH

22 januari 2019

14u23

Bron: Belga 0 Bankieren Indien de brexit een feit is, zal ons land de erkenning van Britse financiële instellingen blijven aanhouden. Dat is een van de maatregelen uit de brexitwet van de ontslagnemende regering. De verschillende maatregelen werden vandaag toegelicht bij een nieuwe bijeenkomst van de Brexit High Level Group.

De werkgroep onder leiding van graaf Paul Buysse met alle belangrijke industriële en economische spelers kwam opnieuw samen op initiatief van vicepremier Kris Peeters (CD&V). Via een persbericht wijst de werkgroep erop dat een uitstel van de brexit, die in principe voorzien is op 29 maart, enkel kan indien er een reële kans is dat dit de EU en Groot-Brittannië dichter bij een akkoord brengt.

Die brexit kan onder meer gevolgen hebben voor de financiële sector. Als het land niet meer in de EU zit, kunnen Britse financiële instellingen hun diensten niet meer vrij aanbieden in andere EU-landen en vallen ze terug op de regelgeving voor 'derde landen'. Dat betekent dat ze een bijkantoor moeten openen in ons land. En daarvoor hebben ze, afhankelijk van de dienst, vergunningen, inschrijvingen of registraties nodig.

"De brexit zou met andere woorden de overeenkomsten die bedrijven hebben met Britse financiële dienstverleners in het gedrang kunnen brengen. Om die situatie van onzekerheid te vermijden, past minister Peeters de wet aan", klinkt het in het persbericht. "Op advies van de financiële toezichthouder FSMA en de Nationale Bank, zal de regering de erkenning van Britse financiële instellingen blijven aanhouden.”

Onzekere juridische situatie

Minister Peeters wil zo vermijden dat bedrijven die gebruik maken van een Britse bank of verzekeraar in een onzekere juridische situatie terechtkomen. "We gaan tegen dat financiële diensten abrupt tot hun einde komen als gevolg van de brexit.”

Voor gevolmachtigde onderschrijvers, verzekeraars die een risico van een andere verzekeraar overnemen tegen een vergoeding, komt er voorts een aangepast statuut. Zo'n statuut was er nog niet, maar het statuut moet er voor zorgen dat Britse verzekeraars de toegang niet verliezen tot deze markt.