Gesponsorde inhoud Bouwen of kopen? Aangeboden door Hello bank!

15u45 0 istock Bouwen of kopen is een heel persoonlijke keuze en hangt niet alleen van je budget af.

Bouwen of kopen is een heel persoonlijke keuze. Het hangt niet alleen van je budget af, maar ook van je dromen en ambities op vlak van wonen. Een overzicht.

Een bestaande woning kopen

Bij een bestaande woning koop je een eindproduct. Je moet dus niet alles zelf bedenken en (laten) doen. Hooguit moet je nadenken over een aantal renovatiewerken en het interieur. Een bestaande woning kopen is op vlak van budget niet zo’n verrassing. Veel hangt wel af van de staat van de woning die je op het oog hebt. Als die in goede staat is, dan weet je exact hoeveel het je gaat kosten. Voor een bestaande woning betaal je registratierechten en geen btw zoals bij nieuwbouw. Hoeveel dat is, hangt af van de regio waar je koopt en de prijs van het pand.

Zelf bouwen of sleutel-op-de-deur

Bijna twintig procent van de Belgische kandidaat-kopers is op zoek naar een nieuw, recent pand waarvan ze de eerste eigenaar zullen zijn. Zo blijkt uit een onderzoek dat Hello home!, het online woonkrediet van Hello bank!, liet uitvoeren.

Sommige mensen dromen van een nieuwe woning die ze helemaal zelf kunnen creëren en vormgeven. Zelf bouwen is de ultieme vrijheid, maar het kost meestal wel meer dan een bestaande woning kopen. Je moet een goede bouwgrond vinden – geen gemakkelijke opdracht in België - en betalen. Daarna moet je ook het bouwen zelf bekostigen. Daarbij spelen een paar factoren een doorslaggevende rol: de prijs van de architect, de aannemer en de prijs van de materialen die je kiest. Als je zelf gaat bouwen, dan voorzie je best genoeg reserve: er komen vaak onverwachte kosten bij. Vergeet ook niet dat je registratierechten betaalt op de bouwgrond, en 21% btw op de bouw van de woning zelf.

Wie geen zin heeft om zelf aan het roer te staan, maar wel een nieuwbouwwoning wil, kan kiezen voor een andere oplossing: een sleutel-op-de-deur woning. Dat zijn woningen die al gebouwd of in aanbouw zijn en waarvoor je alleen de afwerking en de materialen moet kiezen, of woningen op plan. In dat geval koop je woningen die helemaal uitgetekend zijn, maar nog gebouwd moeten worden. Als je van een bouwpromotor koopt, betaal je naast de aankoopprijs ook 21% btw.

70 tot 80 procent van de nieuwbouwwoningen zijn sleutel-op-de-deur woningen. “Mensen die hiervoor kiezen, kiezen vooral voor gemoedsrust”, vertelt Philippe Dijkmans, gespecialiseerd in nieuwbouwprojecten bij Latour & Petit. Het is gemakkelijker dan zelf iets te bouwen.

De totaalkost van nieuwbouw

Het globale kostenplaatje zal voor nieuwbouw duurder uitvallen dan wanneer je kiest voor een bestaande woning. Maar er zijn wel een paar voordelen: het onderhoud en de energiekosten van je woning zullen doorgaans beter meevallen dan bij bestaande woningen.

Rekenen is de boodschap

Welke formule je ook kiest, het is belangrijk om eerst te berekenen hoeveel je kan lenen en afbetalen. De tijd dat je daarvoor je beste outfit moest aantrekken en verlof moest nemen om naar de bank te gaan, ligt gelukkig achter ons. Op de site van Hello home!, het online woonkrediet van Hello bank! kan je een heel precieze simulatie doen van wat financieel haalbaar is. Zo kan je veel gerichter zoeken naar jouw droomwoning! En voor nieuwbouwers is er goed nieuws, want in 2018 breidt Hello home! zijn aanbod uit met een woonkrediet voor nieuwbouw.

Een woonkrediet? Doe het online! Ontdek Hello home!

Kredietvorm: hypothecair krediet, overeenkomstig WER Boek VII, Titel 4, Hfdst. 2. Onder voorbehoud van aanvaarding van je aanvraag door BNP Paribas Fortis NV, kredietgever, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702.