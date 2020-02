Beursoptimisme Belg op hoogste peil in tien jaar jv

Bron: belga 0 Bankieren Het optimisme bij de Belg over de beurs staat op het hoogste niveau in tien jaar. Liefst 35 procent van de ondervraagde beleggers denkt dat een investering in aandelen de komende tien jaar een jaarlijks rendement van meer dan 5 procent zal opleveren, blijkt uit de beleggersbarometer van ING. De Belgische belegger durft weer wat risico nemen, als hij meent over voldoende spaargeld te beschikken.

Voor het eerst in negen maanden staat de ING-barometer weer boven het neutrale niveau van 100 punten. Er is met een score van 105 punten in januari dus meer optimisme over de beurs. "De aanhoudende beursrally heeft de belegger duidelijk wat vertrouwen gegeven. Zelfs het opflakkeren van het conflict tussen de VS en Iran begin januari kon de stemming niet drukken. Het blijft natuurlijk afwachten of het coronavirus geen roet in het eten kan gooien", luidt het bij ING.

Meer beleggers verwachten de volgende maanden een stijging van de beurskoersen (31 procent), dan zij die een daling verwachten (29 procent). Vooral de verwachtingen op lange termijn zijn uitermate positief.

Ook het vertrouwen in de economie verbetert langzaam maar zeker. Ruim één op de vijf beleggende Belgen verwacht dat de economie de volgende maanden zal aantrekken. Dat is een verdubbeling tegenover oktober vorig jaar. "De pessimisten zijn met 33 procent nog altijd in de meerderheid, maar hun aandeel neemt maand na maand af", aldus ING.

Dit optimisme doet de appetijt om te beleggen toenemen. Zowat 31 procent van de ondervraagden raadt aan om nu in te stappen, tegen 26 procent in december. Een kwart vindt het een goed moment om in meer risicovolle sectoren te beleggen: ook een toename met 7 procentpunt tegenover december.

"Het TINA-gevoel ('There is No Alternative', red.) lijkt wel teruggekeerd bij de Belgische belegger", merkt ING op. Volgens de bank liggen er geen externe factoren zoals een gesprek met zijn bankier aan de basis, maar wel de vaststelling dat men voldoende spaargeld heeft om te investeren. Voor 30 procent van de ondervraagden is dat het equivalent van 2 à 3 maandlonen en voor nog eens evenveel 4 à 6 maandlonen. "Boven deze bedragen gaat de Belg meer gaan beleggen.”