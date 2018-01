Belgische banken en verzekeraars lopen leeg IB

31 januari 2018

05u31

Bron: Belga 1 Bankieren In ons land werken ruim 10 procent minder mensen bij banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners dan in 2007. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank, schrijft De Tijd vandaag.

Terwijl net voor de crisis 134.700 werknemers en zelfstandigen in de financiële sector aan de slag waren, waren dat er in het derde kwartaal van 2017 - volledige jaarcijfers worden pas over enkele weken vrijgegeven - 120.800. Alleen al in de eerste 9 maanden van vorig jaar verdwenen dik 1.700 jobs. Hoewel de Belgische economie vorig jaar de sterkste groei in zes jaar liet optekenen en de jobcreatie in ons land op zijn hoogste peil sinds de crisis schommelt, levert dat geen extra werkgelegenheid op in de financiële sector.

Vooral de banken zitten in de hoek waar de klappen vallen, leren de gegevens van de Nationale Bank. Werkten er in 2007 gemiddeld nog 74.900 mensen bij een bank, dan waren er dat eind 2016 nog 62.900, of net 12.000 minder. Een van de belangrijkste oorzaken van de 'exodus' is de digitalisering in de branche.