Banken onvoldoende voorbereid op harde brexit tvc

14 augustus 2019

16u56

Bron: Belga 1 Bankieren De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag kritiek geuit op de traagheid waarmee de banken voorbereidingen treffen voor de brexit, nu een brexit zonder akkoord dreigt tegen eind oktober.

De banken met operaties in het Verenigd Koninkrijk hebben "veel minder activiteiten, kritieke functies en personeel" naar hun vestigingen in de eurozone overgebracht dan aanvankelijk voorzien in hun plannen voor de brexit, aldus een ongeruste toezichthouder.

In het geval van een harde brexit, zal het Verenigd Koninkrijk een "derde land" worden, hetgeen impliceert dat de internationale en Britse banken die er gevestigd zijn, ervoor zullen moeten zorgen dat ze operationele eenheden in de eurozone hebben om hun klanten er te kunnen blijven bedienen.

De ECB gaat ervan uit dat de banken "de uitvoering van hun plannen nu zullen versnellen". Die plannen moeten in het bijzonder middelen omvatten om de risico's in de eurozone te beheersen en om over adequate beslissingsorganen te beschikken. De ECB zal "lege dozen" in de eurozone niet tolereren, klinkt het.

De waarschuwing van de ECB komt er nu het Britse vertrek uit de Europese Unie, dat eerst voorzien was in maart, al twee keer uitgesteld werd en nu verwacht wordt op 31 oktober.

De nieuwe Britse regeringsleider Boris Johnson heeft al verzekerd dat die datum nageleefd zal worden, met of zonder een akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa.