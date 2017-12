Moneyou Gesponsorde inhoud 5 nieuwe manieren om je spaarboekje aan te dikken Aangeboden door Moneyou

Babysitten, kassawerk, auto’s wassen: de traditionele manieren om extra spaargeld te vergaren, kent iedereen ondertussen. Maar binnen de huidige digitale samenleving bestaan er tal van nieuwe mogelijkheden voor jongeren om hun (spaar)rekening mee aan te dikken. Deze 5 opties zijn snel, innovatief en toekomstbestendig…

1. Shop till you drop…

Wie had er ooit durven dromen dat je met winkelen ook geld kunt verdienen? De makkelijkste manier om dat klaar te spelen, is als mystery shopper: in opdracht van een merk of bureau ga je undercover winkelen, om nadien je ervaringen te rapporteren. Hoe was de service, de klantvriendelijkheid en de productkennis van het personeel? Maar misschien pak je het liever wat persoonlijker aan? Als je gek bent op mode en oog hebt voor stijl en design, dan is personal shopper misschien iets voor jou? Dat kan zowel on- als offline, waarbij je voor klanten met een drukke agenda – en een gevulde portemonnee – volgens hun wensen een nieuwe garderobe samenstelt. Move over Jani Kazaltzis!

2. Moneydriven

Ben je sportief, en wil je lichaamsbeweging koppelen aan geld verdienen? Waarom spring je dan niet op je stalen ros als fietskoerier? Naast de verschillende maaltijdbezorgdiensten van tegenwoordig, is het ook mogelijk om in binnensteden pakjes en brieven van en naar bedrijven op een groene manier te transporteren. En het is nog goed voor de conditie ook. Hou je van autorijden? Dan kun je evenzeer op losse basis zendingen afwerken voor diverse koerierbedrijven. Of misschien vervoer je liever mensen? Ook Uber-opties als chauffeur behoren tot de talrijke mogelijkheden van vandaag.

3. Blogger business

Je weet wellicht dat je geld kunt verdienen door persoonlijke verhalen te schrijven en/of videofilmpjes te posten. Maar hoe pak je dat nu concreet aan? Zoek een originele invalshoek en presenteer alles op een ludieke, interessante of originele manier, en je sterrenstatus als blogger of vlogger ligt binnen handbereik. Bedenk speciale recepten, geef commentaar terwijl je videogames speelt, interview mensen, schrijf reisverhalen, film skateboard-, parkour- of andere stunts; en voor je het weet, trek je als hippe influencer verschillende sponsors en merken aan, genereer je reclame-inkomsten en behoor je tot de internetjetset.

4. Tem de nieuwste technologieën

Als digital native hebben computers, mobiele devices, apps en besturingssystemen geen geheimen voor jou? Help dan tegen een vergoeding mensen voor wie al die technologie wel Chinees lijkt. Geef tabletles aan senioren, help jonge kinderen bij het zetten van hun eerste software- of codeerstappen, repareer gecrashte computers bij mensen thuis, bouw websites, help lokale winkels bij het uitrollen van een sociale media strategie, maak digitale nieuwsbrieven voor verenigingen, of werk een eigen app of digitale oplossing uit, waarmee je een prangend maatschappelijk probleem aanpakt. The sky is the limit.

5. A latte money

Ben je graag creatief bezig met koffiebereidingen? Serveer dan aan dorstige/hongerige klanten en laptopwerkers de meest heerlijke drankjes en zoetigheden; als barista in een coole koffiebar. Maak vindingrijke melkschuimpjes, maal en filter koffiebonen in stijl, creëer gewaagde milkshakes en latte art. De gratis wifi-toegang die in de meeste koffiebars beschikbaar is, gebruik je vlak voor en na sluitingstijd gewoon zelf, om wat aan je thesis te werken, je sociale media-account te updaten of te bloggen (!). Spaarcentjes: here we come…

Elke jongere droomt van een goed gevuld spaarboekje, niet? Een centje helpt nu eenmaal bij het nastreven van al die #goals. Welke #goals jongeren dan precies nastreven? En hoe ze daar het beste voor kunnen sparen? Check de video, en wie weet strik jij ook wel wat tips om een succesvolle #goaldigger te worden.