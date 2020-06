“Wisselkoersbewegingen kunnen uw beleggingen maken of kraken”: onze geldexpert geeft alternatieven voor de euro als betaalmiddel

U hebt het ongetwijfeld al gemerkt wanneer u ooit zelf betaald hebt in bijvoorbeeld Zwitserse frank of Britse pond: de prijs van je bestelling kan, omgerekend naar euro, de ene dag verschillen van de andere. Voor beleggers kunnen deze wisselkoersen een grote impact hebben op het uiteindelijke rendement van hun aandelen. Jeroen Kerstens, macro-econoom uit het team van onze geldexpert Geert Noels, legt uit waarom je als belegger dus maar beter verder kijkt dan enkel onze eigen euro, en welke buitenlandse valuta een goed alternatief kunnen zijn om meer winst te halen uit dezelfde investering.

De kans is niet gering dat u al eens een kopje thee in Britse pond hebt afgerekend tijdens een citytrip in Londen, of dat u iets besteld hebt op een buitenlandse website die vraagt om in Amerikaanse dollar te betalen. De wisselkoers die op dat moment van toepassing was op deze vreemde munten, zal tijdens uw volgende reis of bestelling waarschijnlijk hoger of lager liggen: u betaalt voor dezelfde goederen en diensten dus meer of minder.

De invloed van valuta op uw financiële middelen wordt vaak over het hoofd gezien

Evolutie voorspellen

Wat zorgt nu precies voor die schommelingen in de wisselkoersen? Politieke instabiliteit in een land of regio gaat doorgaans gepaard met een negatieve druk op de waarde van de munt. Daarnaast bepalen vele factoren zoals economische groei, inflatie, monetair beleid, kredietwaardigheid en speculatie de waarde van een munt. Het is dus niet makkelijk om de toekomstige evolutie van een wisselkoers te voorspellen. Bovendien wordt een wisselkoers gevormd door de relatieve sterkte van een munt tegenover een andere, bijvoorbeeld de koers van de euro tegenover die van de Amerikaanse dollar. Dit houdt in dat een visie op beide munten nodig is om de verwachtingen voor de wisselkoers te bepalen. Behoorlijk complex dus voor iets dat een grote impact kan hebben op zowel uw persoonlijke financiën als de gehele economie.

Toch wordt de invloed van valuta op uw financiële middelen vaak over het hoofd gezien. Bewegingen in wisselkoersen kunnen het rendement op uw liquiditeiten en beleggingen wel degelijk maken of kraken. Bij een belegging in een obligatie in een vreemde munt krijgt u naar alle waarschijnlijkheid de nominale waarde (de waarde die op een verhandelbaar waardepapier vermeld staat, nvdr.) in deze munt terugbetaald. Maar wanneer u dit bedrag opnieuw wisselt in euro, zou dit, afhankelijk van het wisselkoerseffect, een forse meer- of minderwaarde kunnen betekenen.

Voor bedrijven kunnen gunstige muntschommelingen dan weer leiden tot betere resultaten en misschien wel hogere aandelenkoersen. De vraag naar producten vanuit het buitenland zou bij een dalende munt de export kunnen stuwen. In de afgelopen jaren beschuldigden verschillende overheden elkaar al van het doelbewust verzwakken van de munt om de lokale economie te stimuleren. Zo verweet de Amerikaanse president Donald Trump China meermaals de Chinese yuan te manipuleren om bedrijven te ondersteunen wanneer die veel exporteren naar het buitenland.

The Economist creëerde de ‘Big Mac-index’: de huidige wisselkoers van een munt wordt vergeleken ten opzichte van de dollar met de lokale prijs die voor de hamburger betaald wordt

Kies voor spreiding

Hoewel de euro nog steeds onze lokale munt is en we onze rekeningen meestal in deze gemeenschappelijke munt moeten betalen, kan een beperkte blootstelling aan vreemde valuta de risico’s van de euro spreiden. De mogelijkheden hierbij zijn divers. De Amerikaanse dollar is het meest evidente alternatief. De munt geniet nog steeds van de status als reservemunt van de wereld, waar ook wereldwijde centrale bankiers naar teruggrijpen. Er beginnen wel vraagtekens te rijzen door de politieke instabiliteit in het land en de oplopende schulden van de VS. The Economist creëerde de ‘Big Mac-index’ om de huidige wisselkoers van een munt ten opzichte van de dollar te vergelijken met de lokale prijs die voor de wereldwijd gelijke hamburger betaald wordt. Hoewel deze index geen indicatie geeft van de toekomstige evolutie, duidt het enigszins op een goedkope of dure waardering van een munt.

Munten die vaak versterken in turbulente periodes op de financiële markten zijn de Japanse yen en de Zwitserse frank. De Britse pond verloor sinds het Brexit-referendum in juni 2016 dan weer ongeveer 15 procent van haar waarde ten opzichte van de euro.

Munten die eerder versterken bij een aantrekkende wereldeconomie, vaak dankzij de export van grondstoffen, zijn de Australische en Canadese dollar, de Russische roebel, de Zuid-Afrikaanse rand en de Braziliaanse real. De rand en de real kennen wel vaak een turbulent verloop door de politieke onzekerheid in beide landen. Ook de Noorse kroon heeft baat bij een aantrekkende wereldeconomie met dank aan de olie-inkomsten, al investeren ze die inkomsten ondertussen zelf meer en meer in alternatieven voor de oliesector. De Noren zien alvast het belang van een goede spreiding, iets wat u ook in de muntblootstelling van uw financiële middelen kan toepassen.

Binnen de EU zijn vooral de Zuid-Europese landen zwaar getroffen door het coronavirus, maar de ‘Zuinige Vier’ vrezen een permanente Noord-Zuid-transferunie zonder structurele hervormingen

Europese Solidariteit

Want wat met de toekomst van onze euro? De manier waarop de coronacrisis wordt aangepakt, leidt tot een ongelijke verdeling van de economische schade. In de zoektocht naar herstelmaatregelen, dreigt een oud, slecht-hersteld litteken die de eurocrisis achterliet op de eurozone, opnieuw opengehaald te worden. Zo zijn vooral de schuldbeladen Zuid-Europese landen zwaar getroffen door het virus. Dit zorgt opnieuw in oplopende begrotingstekorten en schuldgraden. De Europese Centrale Bank heeft al maatregelen aangekondigd, onder andere een bijkomend opkoopprogramma van 500 miljard euro, en verschillende lidstaten zelf werken aan een solidariteitsfonds ter grootte van 750 miljard euro, maar lidstaten als Denemarken, Nederland, Oostenrijk en Zweden bekijken deze evolutie met argusogen. Deze zogenaamde ‘Zuinige Vier’ verkeren in goede financiële gezondheid na jarenlange budgettaire discipline. Zij vrezen een permanente Noord-Zuid-transferunie waarbij de nood aan structurele hervormingen naar de achtergrond verdwijnt. De openstaande coronafactuur zal dus niet meteen betaald worden en de politieke tweedracht blijft smeulen.

Een keuze tussen meer Europa of minder Europa dringt zich op. Het resultaat zal waarschijnlijk bepalen of onze eenheidsmunt de coronacrisis overleeft. Bijgevolg kan een beperkte spreiding naar andere munten gunstig zijn voor uw persoonlijke financiële middelen.

Maandag behandelt fiscaal expert Michel Maus in ons Geld-dossier belastingvragen van onze lezers over bankieren, sparen en beleggen.

Lees ook

Econoom Paul De Grauwe ziet dé weg uit de coronacrisis: “Gewoon geld bijmaken. Zo simpel is het écht” (+)

“Het wordt nooit meer zoals voorheen”: econoom Koen Schoors over de impact van corona (+)

Financieel expert Michaël Van Droogenbroeck tipt 10 aandelen die corona vlot overleefden (+)