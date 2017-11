"Vijftigtal banken wil Londen na brexit verlaten en denkt aan verhuis naar Europese vasteland" EB

16u12

Bron: DPA 0 REUTERS Bankieren Zo'n 50 banken hebben al contact opgenomen met de Europese Centrale Bank (ECB), over een mogelijke verhuis van activiteiten van Londen naar de eurozone. Dat maakte de ECB vandaag zelf bekend. De brexit zou normaal tegen maart 2019 moeten afgerond zijn.

"Sommigen hebben ons verschillende malen gecontacteerd om hun verhuisplannen te bespreken", aldus Daniele Nouy, die binnen de ECB verantwoordelijk is voor de supervisie van banken. Zo'n 20 instellingen hebben al een licentie voor de eurozone aangevraagd, klinkt het.

Volgens het Europese recht moet een bank die diensten in de EU wil aanbieden, zoals depositorekeningen of kredieten, een onafhankelijk filiaal in de Europese Unie hebben. Zolang Groot-Brittannië deel uitmaakt van de Unie is er geen probleem, maar met de brexit zouden heel wat banken zich moeten herorganiseren.

Onder meer Brussel is kandidaat om financiële activiteiten te huisvesten, net als Parijs, Frankfurt, Dublin en Amsterdam.