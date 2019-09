“Onvermijdelijk dat er nog meer jobs bij banken verdwijnen” kv

De bankensector zet flink het mes in het personeelsbestand. ING en BNP Paribas kondigden eerder al aan dat duizenden jobs op de schop gaan. Vandaag maakte ook KBC bekend dat er de volgende drie jaar 1400 jobs geschrapt worden. Nochtans boekte de bank het voorbije half jaar maar liefst 745 miljoen euro winst. Financieel expert Paul D'Hoore licht toe waarom die afvloeiingen dan toch nog nodig zijn.

Bedrijven, en dus ook banken, moeten vooruitkijken en zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden, zegt D’Hoore. Bedrijven die geen winst meer maken, riskeren immers op de fles te gaan.

De banksector kampt met drie belangrijke problemen, licht hij toe. Vooreerst is er de lage rente, die weegt op de winst. Daarnaast is er de digitalisering: “Banken moeten zelf investeren zodat ze 24 uur op 24 bereikbaar zijn via alle mogelijke kanalen en toch nog in het straatbeeld aanwezig zijn.” Tenslotte is er ook druk van buitenaf: “Er komen nieuwe spelers op de markt, zoals bijvoorbeeld Facebook dat een digitale munt Libra zou willen lanceren. Mensen die dat doen, die hebben niet eens een bankrekening of een bank nodig.”



Het einde van besparingen binnen de bankenwereld is overigens nog niet in zicht. “Het is geen prettige boodschap, maar het is onvermijdelijk dat in de banksector de komende jaren nog meer jobs gaan verdwijnen, vanwege de omstandigheden, maar ook vanwege mogelijke fusies. Er is een potentiële fusie in de maak tussen Axa Bank en Crelan, dat zal ongetwijfeld ook kantoren en mensen laten verdwijnen”, aldus D’Hoore.