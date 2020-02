“Online beleggen wordt duurder” IB

18 februari 2020

04u50

Bron: Belga 0 Bankieren De tijd dat online beleggen alleen maar goedkoper werd, is voorbij. Dat is de boodschap van Frank Niehage. De CEO van de Duitse onlinebroker Flatex is als eigenaar van DeGiro een belangrijke speler in België en Nederland, schrijft De Tijd vandaag. DeGiro is een goedkope Nederlandse discountbroker die de voorbije jaren duizenden Belgische klanten wist te verleiden.

"Flatex, dat eind vorig jaar DeGiro overnam, heeft in januari een recordaantal van 11.000 nieuwe rekeningen geopend. Dat is een plus van 118 procent ten opzichte van januari 2019. DeGiro kreeg er meer dan 23.000 klanten bij, een plus van 92 procent. In totaal hebben beide makelaars 4 miljoen effectentransacties afgewikkeld. Dat komt doordat er nauwelijks nog spaarrente is. Mensen investeren actiever. Daar profiteren wij van", zegt Flatex CEO Niehage.

"Een jaar geleden achtten veel mensen het ondenkbaar, maar de prijzen voor onlinehandelen gaan omhoog", voegt hij daar aan toe. "Voor de meeste klanten verandert er niets. Maar wie zijn effecten gratis door ons laat beheren, zonder gebruik te maken van onze diensten, moet in de toekomst een bewaarloon betalen. Wij betalen de Europese Centrale Bank jaarlijks 2,5 miljoen euro aan negatieve rente. Daarom voeren we in Duitsland op 1 maart een bewaarloon in. Maar voor onze beste klanten introduceren we de VIP Club, met privileges en voordelen.”