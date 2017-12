"Een derde van de Bitcoin zit bij de Chinezen, een derde in het criminele milieu en een derde is verhandelbaar" EB

15u23

Bron: Belga 0 rv Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. Bankieren De razendsnelle opkomst van de cryptomunt Bitcoin kan wel degelijk macro-economische risico's opleveren, indien de waarde ervan maar blijft verveelvoudigen. Daar waarschuwt Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, voor.

De totale waarde van alle 1.300 cryptomunten samen bedraagt 260 miljard dollar, aldus De Leus. "Afgezet tegenover een globaal bedrag van uitstaande munten van 6.000 miljard dollar blijf dat beperkt. Stijgt dat naar 1.000 miljard dollar en als de Bitcoin ineenstort, dan heb je wel een probleem", dixit De Leus.

Geld zoekt rendement

De forse stijging van de waarde van crypromunten kent een aantal oorzaken, aldus De Leus. "Er is de 'fear of missing out', de schrik om iets te missen", aldus De Leus. "Er is niets moeilijker dan je buren zien winnen." Er is ook heel veel liquiditeit op de markt, en dat geld zoekt rendement. "Aandelen, kunst, oldtimers. Men is op zoek naar rendement", verklaart hij het succes van de Bitcoin. En er is de grote vraag die wordt afgezet tegen het kleine aanbod. "Een derde van de Bitcoin zit bij de Chinezen, een derde in het criminele milieu en een derde is verhandelbaar."

Een hoge pet heeft hij niet op van cryptomunten. "Het is geen investering, het is puur gokken. Een casino of de Bitcoin, dat is hetzelfde", aldus De Leeus. "Vandaag, morgen, volgende week, volgend jaar. Barsten zal de bubbel hoe dan ook."