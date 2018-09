'Beleggen moet leuk zijn' en vier andere tips om te beginnen met beleggen



Redactie

29 september 2018

08u00

Bron: BinckBank 0 Bankieren Veel mensen hebben schrik om te beginnen beleggen: maar liefst 60 procent blijft weg van de beurs, becijferde BinckBank. Toch is dat nergens voor nodig. Met enkele tips en vuistregels kan je de sprong al wagen. Om die reden organiseert de Vlaamse Federatie van Beleggers (VfB) dit weekend in Gent de 'dag van de tips'. Thomas Huyghe van BinckBank geeft nu al vijf tips om je op weg te zetten.

1. Beleggen moet leuk zijn

Beleg in merken en bedrijven waar je in gelooft. Beleggen is niet virtueel: je investeert echt geld waarmee echte bedrijven iets in gang kunnen zetten. Daarbij is het gemakkelijker om bedrijven te volgen die jou aanspreken. Het zorgt ook dat je minder snel in paniek schiet bij een kleine dip.

2. Van Big Mac-index tot Fortnite-spelers

Er bestaan websites voor alles, zelfs over de actuele rentestanden en informatie over inflatie: global-rates.com of nog statista.com. Je vind er statistieken over alles: van Big Mac-index tot hoeveel spelers Fortnite heeft gehad in 2018. Ben je op zoek naar duurzaamheid of bedrijven die de drie P’s (people, profit, planet) hoog in het vaandel dragen? Kijk dan eens op sustainability-index.com. Ook weten wie er nog belegt in een bedrijf, kan inzicht geven in de koers van het bedrijf.

3. Spreiding, ja maar...

Kies gerust voor bedrijven en sectoren die jou aanspreken, of waar je zelf tevreden klant bent. Het is belangrijk om te weten waarin je belegt. Thomas Huyghe van BinckBank: "Hoewel experts steeds zeggen dat je je beleggingsportefeuille moet diversifiëren om het risico te spreiden, is wijde spreiding alleen noodzakelijk als je niet goed weet wat je aan het doen bent."

4. Hou je hoofd koel

Timing is belangrijk. De beurs kent vaak ups en downs. Wees rationeel: niet te blij bij up, niet te paniekerig bij down. De voorbije vijftig jaar zijn er 7 à 10 recessies geweest. Je mag de markttrends bestuderen en anticiperen, maar apprecieer ook de rol van 'geluk'.

5. Word lid van de club

Als aandeelhouder heb je het recht om deel te nemen aan een aandeelhoudersvergadering. De makelaar of bank waarbij je belegt kan een plekje voor je regelen. Het is zeker eens interessant om dat te doen, want het maakt je investering tastbaarder. Thomas Huyghe van BinckBank: "Bovendien krijg je vaak een goodiebag mee naar huis - altijd leuk als je investeert in bedrijven die producten maken waar je fan van bent."

Wil je deze 5 tips meteen in de praktijk zetten? Schrijf je dan in voor de Binck Challenge. BinckBank geeft drie Belgen 20.000 euro om naar de beurs te stappen. Inschrijven kan tot en met 15 oktober op binckchallenge.be