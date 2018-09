"Banken actief in België investeren meer dan 17 miljard dollar in kernwapenbedrijven" IB

26 september 2018

06u33

Bron: Belga 2 Bankieren Zeven banken die actief zijn in ons land, investeren samen 17,6 miljard dollar (ongeveer 15 miljard euro) in de twintig grootste kernwapenproducenten. Dat cijfer komt uit een nieuw rapport van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens, de ngo Fairfin en de website bankwijzer.be.

Zij gingen de investeringen na van twaalf banken in de twintig topspelers van de kernwapenindustrie. Het nieuwe rapport schat de de investeringen van financiële instellingen actief in België nog zowat 1,5 miljard dollar hoger in dan een eerder, internationaal, rapport uit maart.

Het gros komt op het conto van BNP Paribas, de Franse moederbank van BNP Paribas Fortis waarvan de Belgische staat de grootste aandeelhouder is. Volgens het rapport investeert BNP Paribas bijna 9 miljard dollar in de twintig grootste spelers. "Hiermee is ze de grootste investeerder onder de banken actief in België."

Deutsche Bank, ING en KBC

Dan volgt Deutsche Bank. De bank had tot voor kort iets meer dan 7 miljard dollar geïnvesteerd in zeventien producenten. De bank heeft de regels inmiddels verstrengd, maar er blijven nog achterpoortjes, klinkt het.

Voor ING komen de onderzoekers uit op meer dan 900 miljoen dollar bij zeven producenten. KBC krijgt dan weer een pluim omdat op 1 juli het uitsluitingsbeleid rond kernwapens "scherp heeft bijgesteld". De bank zette ook een groot deel van de wapenproducenten op de eigen zwarte lijst.

De overige investeringen zitten bij vermogensbeheerder Degroof Petercam, Delen Private Bank en Treetop Asset Management. Delen zou de investeringen intussen wel verkocht hebben en Degroof Petercam zou dit deels gedaan hebben. Belfius zit niet met investeringen in de lijst, maar krijgt wel de waarschuwing het beleid aan te scherpen omdat het toch het risico op zo'n investeringen open laat.

Zwarte lijst

Het rapport raadt de banken opnieuw een ondubbelzinnig beleid en de publicatie van een zwarte lijst aan. De Belgische overheid moet dan weer de wet op financiering van controversiële wapens uitbreiden naar kernwapens, en "haar verantwoordelijkheid nemen" als aandeelhouder van BNP Paribas en Belfius.

Naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Eliminatie van Kernwapens voeren de organisaties vandaag actie bij BNP Paribas Fortis.