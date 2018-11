Banken waren in 2017 grootste winstmachines in België lh

06 november 2018

12u05

Het jaar 2017 was een goed jaar voor de Belgische bedrijven. De totale omzet van de 5.000 grootste ondernemingen nam met 10 procent toe en hun winst met 5 procent. De grootste winstmachines waren de banken, zo blijkt uit een nieuwe editie van Trends Top, waarin de cijfers van de 5.000 grootste Belgische bedrijven geanalyseerd worden.

De 5.000 grootste bedrijven boekten samengeteld een omzet van 675 miljard euro, 9,8 procent meer dan in 2016. De totale nettowinst steeg met 5 procent tot 24,2 miljard euro. Dat de winsten het groeitempo van de omzet niet volgden, heeft te maken met toegenomen concurrentie, zegt Tony Coenjaerts van Trends Top. Daardoor worden de marges kleiner. Maar al bij al was het een goed jaar, meent Coenjaerts. “De Belgische economie surfte mee op de goede conjunctuur in Europa en in de hele wereld”, zegt hij.

De economische groei in België werd vorig jaar in mindere mate getrokken door de consument - die gaf wat minder uit en spaarde wat meer -, maar veeleer door de diensten en de verwerkende nijverheid. “De fabrieksindustrie bereikte haar hoogste niveau sinds 2008", luidt het. Dat is vooral te danken aan de farmaceutische sector en de voedingsindustrie, die dankzij de uitvoer van vaccins, bier, chocolade en aardappelproducten de wind in de zeilen hadden.

Schuldenlast

Coenjaerts voegt toch enkele kanttekeningen toe. Zo bleef de Belgische economische groei achter op het Europese gemiddelde. Een gevolg van onze schuldenlast, klinkt het. “We moeten elk jaar miljarden terugbetalen, geld dat niet naar investeringen kan gaan.” Ook de overreglementering in België weegt volgens Coenjaerts op de groei.

De gunstige conjunctuur leverde daarnaast wel een recordaantal jobs op, maar ze legde ook enkele pijnpunten bloot. Met als voornaamste de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, waardoor bedrijven het steeds moeilijker krijgen om geschikt personeel te vinden. Coenjaerts pleit ervoor nog meer in te zetten op duaal leren in het onderwijs, en wijst ook op de mogelijkheden van economische migratie. In de verpleegsector wordt bijvoorbeeld al frequent een beroep gedaan op buitenlandse werkkrachten om vacatures in te vullen.

KBC grote winstkampioen

De absolute winstkampioen volgens de Trends Top was KBC Bank. De bankentiteit van KBC boekte een nettowinst van ruim 2,6 miljard euro, dubbel zoveel als in 2016. BNP Paribas Fortis, de tweede in het op de nettowinsten gebaseerde lijstje, moest het doen met een miljard minder winst. Op de derde plaats staat KBC Groep, de holding-entiteit van KBC, met ruim 1 miljard euro nettowinst. Ook Belfius Bank staat nog in de top 10, ING België valt er net buiten.

Naar omzet gerangschikt was Toyota Motor Europe vorig jaar de grootste onderneming in België, met een omzet van meer dan 25 miljard euro.

De grootste werkgever bleef HR Rail. De juridische werkgever van het spoorpersoneel (NMBS en Infrabel) stelde 30.763 mensen te werk, bijna 1.000 minder dan in 2016. Dan volgen bpost (23.393 werknemers) en Colruyt (16.929).