Banken onderuit op rood Wall Street kv

13 april 2018

23u23

Bron: Belga 0 Economie De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. De financiële sector op Wall Street kwam onder druk te staan na de kwartaalresultaten van de grote banken Citigroup, Wells Fargo en JPMorgan Chase. Daarnaast bleven de zorgen over een mogelijke Amerikaanse aanval op Syrië en oplopende handelsconflicten boven de markt hangen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 24.360,14 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2656,30 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,5 procent omlaag naar 7106,64 punten.

De cijfers van JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup waren over het algemeen redelijk zoals verwacht, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Die banken gingen tot 3,4 procent omlaag. Branchegenoten als Bank of America, Goldman Sachs en Morgan Stanley leverden tot 2,8 procent in.

De euro was 1,2339 dollar waard, tegen 1,2321 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 67,26 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 72,40 dollar per vat.