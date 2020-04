Banken kenden al voor miljard euro betalingsuitstel toe aan 86.000 particulieren en bedrijven HLA

10 april 2020

17u29

Bron: Belga 0 Economie Na één week hebben de Belgische banken voor meer dan 46.000 kredieten voor ondernemingen betalingsuitstel toegekend. De banken gaven ook al 40.000 particulieren uitstel van betaling voor hun woonkrediet. Hiermee wordt 1 miljard euro extra ademruimte in onze economie gecreëerd, zegt sectorfederatie Febelfin vrijdag.

Particulieren die aan een aantal voorwaarden voldoen, hebben recht op betalingsuitstel van hun hypothecair krediet voor maximaal zes maanden. Afbetalingen van het woonkrediet nemen volgens Febeflin gemiddeld een vierde van het beschikbare maandbudget in beslag. Als het gezinsinkomen dan verlaagt door bijvoorbeeld een periode van werkloosheid, wordt het moeilijker om die aflossingen te storten.

Voor bedrijven die nieuwe bijkomende kredieten nodig hebben, is er met de overheid een garantieregeling uitgewerkt met een totale waarborg van 50 miljard euro. Levensvatbare bedrijven en zelfstandigen kunnen bovendien uitstel van kapitaalbetaling krijgen voor hun huidige kredieten tot en met 31 oktober, zonder aanrekening van kosten. Gedurende dit uitstel van kapitaalbetaling dienen bedrijven wel nog intresten te betalen.

De Croo tevreden

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo reageert vrijdag tevreden op de eerste cijfers over het betalingsuitstel van kredieten. “Het kunnen stopzetten van hun woonlening of ondernemingskrediet geeft getroffen burgers en bedrijven gedurende zes maanden financiële ademruimte. Het helpt mee deze zware periode door te komen op een moment dat kosten doorlopen en inkomsten terugvallen”, aldus De Croo.

De minister benadrukt dat mensen of ondernemingen nog steeds betalingsuitstel kunnen aanvragen en raadt hen aan om hun bank te contacteren. Uitstel is mogelijk voor zes maanden en het uitstel kan lopen tot uiterlijk eind oktober 2020. Wie dus pas in mei of juni uitstel vraagt, kan ook nog van de regeling genieten. De banken rekenen voor het betalingsuitstel geen dossier- of administratieve kosten aan.