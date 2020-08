Banken bereiden zich voor op coronagolf aan wanbetalingen: "Tegen het jaareinde komen de echte problemen boven"

Economie De Belgische banken leggen grote voorzieningen aan voor klanten die hun leningen niet meer kunnen aflossen. De hele groep KBC stopte in het eerste semester al 966 miljoen euro in de stroppenpot, ING België zette 338 miljoen euro opzij. "We verwachten de komende maanden veel extra wanbetalingen."

Johan Thijs, directievoorzitter van KBC, heeft met zijn bank drie scenario's uitgetekend voor de komende maanden: een pessimistisch, een neutraal en een optimistisch. Daarna werd een verdeling gemaakt. “We gaan ervan uit dat we dit jaar binnen onze raming van 1,1 miljard euro aan verliezen op kredieten kunnen blijven, tenzij er een nieuwe lockdown aankomt. Het grootste deel daarvan hebben we nu dus al geprovisioneerd", aldus de directievoorzitter. Het cijfer van KBC houdt naast België ook rekening met de bankdochters in Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland.

"De achterstalligheid op leningen zal pas tegen het jaareinde toenemen", verwacht Thijs. Zowel bedrijven als particulieren hebben de voorbije maanden een opschorting van de afbetaling van hun leningen kunnen aanvragen. Bovendien genoten ze van allerlei steunmaatregelen van de overheid. "Pas als die wegvallen, komen de echte problemen boven."

Ook bij ING gaat het grotendeels om verliezen die vandaag nog onder water zitten. De bank merkt dat vooral bedrijven het moeilijk hebben, met name familiale ondernemingen en multinationals. ING heeft meer dan 50 miljard euro aan leningen bij bedrijven en ondernemers uitstaan.

We gaan ervan uit dat we dit jaar binnen onze raming van 1,1 miljard euro aan verliezen op kredieten kunnen blijven Johan Thijs, KBC

Winstgevend

Ondanks de afboeking slaagden beide banken erin om winstgevend te blijven. Wel zakte de nettowinst bij KBC in het eerste halfjaar van 1,175 miljard euro naar 205 miljoen euro, bij ING België ging het van 303 miljoen euro naar 2 miljoen euro. "Op zich zijn we daar toch erg tevreden mee. We hebben de zware afboeking kunnen opvangen zonder in te teren op ons eigen vermogen", zeggen directievoorzitter Erik Van Den Eynden en financieel directeur Hans De Munck van ING België. Bij KBC viel dan weer op dat de verzekeringstak het goed deed. "Het was de derde of vierde keer dat die meer opbracht dan de bankdivisie", zegt Johan Thijs. "Vooral het schadesegment presteerde sterk in het tweede kwartaal." Dat laatste was onder meer het geval omdat er minder schadeclaims waren. Veel klanten gingen ook minder de baan op. Daarnaast belegt de schadeverzekeraar ook in aandelen en die herstelden in het tweede trimester.

Een neveneffect van de coronacrisis is dat de contacten met de klanten veel meer digitaal gebeuren. Bij KBC verlopen nu al 84% van alle contacten niet meer via een fysiek contact in een kantoor. De doelstelling van 80% voor het hele jaar is daarmee al overschreden.

KBC zet daarbij vooral in op zijn app. Die biedt naast de mogelijkheid om bankzaken te regelen nog een hele reeks extra's, zoals het kopen van tickets voor het openbaar vervoer of het bestellen van cinematickets bij Kinepolis. En binnenkort kunnen particulieren er ook een beeldverslag krijgen van het doelpunt van hun favoriete ploeg, al meteen nadat het is gescoord. Sommigen vonden dat niet echt iets voor een bank. "Ook niet-klanten maken gebruik van onze app. Sinds we die mogelijkheid eind vorig jaar creëerden, gingen al 33.000 van hen hierop in. Eén op de zes van hen is intussen toch klant geworden. We hopen ook met het voetbal nieuwe klanten aan te trekken", verduidelijkt Johan Thijs.

Ook ING speelt zijn app uit. In de eerste jaarhelft telde die al bijna 235 miljoen bezoekerssessies, 20% meer dan vorig jaar. Een nieuwe app die de bank eind vorig jaar lanceerde, is al 460.000 keer gedownload. "We verwachten veel van een digitale abonnementenmanager die we dit najaar nog toevoegen. Hij biedt de mogelijkheid om slapende abonnementen gratis te laten stopzetten door de bank", aldus Erik Van Den Eynden.

KBC heeft ook nieuwe zaken in de pijplijn zitten. De bank werkt aan een nieuw fonds dat volledig door een robot wordt beheerd op basis van artificiële intelligentie. De test ermee loopt al een jaar, maar het initiatief moet nog groen licht krijgen van de toezichthouder.

Gehoorzaam aan ECB

Op de Brusselse beurs werden de resultaten uiteenlopend verwerkt door beleggers. Het aandeel van KBC zakte 2,68% tot 49,40 euro, dat van de groep ING - die zijn globale winst in het eerste halfjaar door toegenomen kredietprovisies, ook buiten België, zag terugvallen van 2,556 miljard naar 969 miljoen euro - veerde 5,55% op tot 6,50 euro. Johan Thijs van KBC zag er niet echt graten in. "Het aandeel van ING was sinds begin dit jaar zwaarder teruggevallen dan dat van KBC, dus een correctie was niet uitgesloten." Daarnaast vermoedt hij dat een aantal beleggers kon vallen over het feit dat KBC nu expliciet vermeldde dat het dit jaar geen interimdividend meer uitkeert en daarmee ingaat op een vraag van de Europese Centrale Bank om alle financiële middelen in het bedrijf te houden.