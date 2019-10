Bank voor superrijken duwt als eerste in België rente onder nul SVM

23 oktober 2019

17u42

Bron: Belga 8 Economie Puilaetco Dewaay duwt als eerste Belgische bank de rente onder nul. De private bank viseert particuliere klanten met meer dan 5 miljoen euro cash. Dat meldt ‘De Tijd’.

De Belgische banken hebben in tegenstelling tot sommige buitenlandse banken erg lang gewacht om de negatieve marktrente door te rekenen aan particuliere klanten. Nu zet de eerste bank die stap.

"In de nabije toekomst zullen we een negatieve rente aanrekenen aan niet-discretionaire klanten van wie het vermogen hoofdzakelijk belegd is in cash en voor bedragen boven 5 miljoen euro", zegt Puilaetco Dewaay aan De Tijd. Niet-discretionaire klanten zijn klanten met een contract van adviserend vermogensbeheer.

De klanten kunnen niet uitwijken naar een spaarboekje met gegarandeerde rente omdat Puilaetco Dewaay geen spaarboekjes aanbiedt. De bank beheert 10 miljard euro van vermogende klanten, bleek vorig jaar uit een rondvraag van ‘De Tijd’.

Verscheidene Belgische banken verlaagden vroeger al de rente op deposito's van grote ondernemingen tot onder nul. Nu zijn voor het eerst deposito's in euro van sommige particuliere klanten aan de beurt.