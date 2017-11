Bank of England voert eerste renteverhoging door in ruim tien jaar EP

13u43

Bron: Belga 0 AFP Het hoofdgebouw van Bank of England in Londen. Economie De Britse centrale bank verhoogt voor het eerst in ruim tien jaar de rente. Het belangrijkste rentetarief gaat van het historisch lage niveau van 0,25 procent naar 0,5 procent.

Economen hadden over het algemeen al verwacht dat de Bank of England (BoE) met een renteverhoging zou komen. In augustus vorig jaar werd de rente juist nog verlaagd in de nasleep van het brexit-referendum in Groot-Brittannië.

De Bank of England denkt dat het een geschikt moment is voor een rentestap gezien de hoge inflatie en de laagste werkloosheid in Groot-Brittannië in meer dan veertig jaar. Overigens was het besluit om de rente te verhogen niet unaniem. Twee bestuurders binnen het beleidsbepalende comité stemden tegen, maar zeven stemden voor.

