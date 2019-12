Banengroei in VS fors hoger dan verwacht KVE

06 december 2019

17u01

Bron: Belga 0 Economie In november zijn er in de Verenigde Staten 266.000 jobs bijgekomen. De werkloosheidsgraad kwam uit op 3,5 procent en evenaart daarmee het laagste peil sinds 1969. Dat maakte het Amerikaans ministerie van Arbeid vrijdag bekend. De banengroei van de afgelopen twee maanden werd naar omhoog bijgesteld met in totaal 42.000, waardoor het gemiddelde over drie maanden op 205.000 nieuwe jobs uitkwam.

De werkgelegenheid groeide in november heel wat harder dan verwacht. Analisten waren uitgegaan van een toename met ongeveer 180.000 banen. Het was de eerste volledige maand dat het personeel van General Motors na een staking van veertig dagen weer aan het werk was, waardoor zowat 41.300 mensen weer op de loonlijst van de autoconstructeur stonden.

Het gemiddelde uurloon bleef stabiel in vergelijking met september (+0,2 procent). Op jaarbasis gaat het wel om een stijging met 3,1 procent. Ook dat oversteeg de verwachtingen van analisten.

Het maandelijkse banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken.