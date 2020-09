Bandenfabrikant Continental schrapt meer banen vanwege malaise in autosector HR

15 september 2020

16u24

Bron: ANP 0 Economie De Duitse toeleverancier aan de auto-industrie Continental gaat nog meer banen schrappen vanwege de malaise in de autosector door de coronacrisis. De producent van onder meer banden en remsystemen is van plan zijn fabriek in Aken eind volgend jaar te sluiten, waardoor 1.800 arbeidsplaatsen verloren kunnen gaan.

Het besluit om de fabriek in Aken te sluiten is overigens nog niet definitief. Continental had eerder al gezegd ook andere locaties te willen gaan sluiten, met het verlies van duizenden arbeidsplaatsen tot gevolg. Onder meer in de vestiging in Mechelen staan 140 banen op de tocht.

Die ingrepen moeten het bedrijf helpen om kosten te besparen. Het bedrijf kampt met een zwakkere vraag naar zijn producten omdat door de crisis veel minder nieuwe auto's worden verkocht. Ook andere Duitse autotoeleveranciers zoals Schaeffler en Bosch snijden om die reden in het personeelsbestand.

