Banca Monte Paschi Belgio wil drie op de vier banen schrappen tvc

16 juli 2019

17u04

Bron: Belga 0 Economie Banca Monte Paschi Belgio wil 75 banen schrappen, zo kondigde de bank vandaag op een bijzondere ondernemingsraad aan. Hierdoor zijn drie op de vier banen bedreigd. De bank wil de grote reorganisatie doorvoeren omdat ze “dringend” moet digitaliseren en het klantenaanbod optimaliseren, meldt ze. Volgens de bonden is de dreigende ontslagronde het gevolg van slecht beheer door het oude management.

Als de intentie bevestigd wordt, kunnen 75 banen verdwijnen. Daarbij zegt het bedrijf dat het alle mogelijke begeleidende maatregelen zal bestuderen voor het betrokken personeel. De plannen komen er na een “diepgaande analyse van de performantie van de bank”, klinkt het in een persbericht.

Het gaat om intentie tot “belangrijke reorganisatie”, voegt een externe woordvoerster toe. Bij de bank werkt een honderdtal mensen, drie op de vier banen staan dus op de helling. Volgens de bonden BBTK (SETCa) en ACLVB (CGSLB) gaat het exact om 103 mensen.

“Digitalisering, automatisering en de sterke opkomst van mobile banking zijn cruciale veranderingen die volledig geïntegreerd moeten worden om operationele stabiliteit te bekomen, het bestaand productaanbod te optimaliseren en de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten van de bank te verbeteren.” De bank geeft geen verdere commentaar en houdt het bij het persbericht. De intentie werd deze ochtend aangekondigd.

Nieuwe eigenaar

Sinds vorige maand heeft de bank een nieuwe eigenaar. Beleggingsfirma Warburg Pincus rondde toen de overname voor een bedrag van zowat 42 miljoen euro af. Warburg Pincus kocht het Belgische filiaal van het Italiaanse Banca Monte dei Paschi di Siena. Die verkoop maakte deel uit van een overeenkomst met de Europese Commissie. Zij gaf de Italiaanse overheid de toestemming om 5,4 miljard euro aan noodsteun te verstrekken aan Monte dei Paschi, in ruil voor een herstructurering.

We kunnen enkel vaststellen dat het personeel slachtoffer is van het slecht beheer door de vroegere leidinggevenden

“Zonder verrassing stelde de nieuwe directie een aanzienlijke achterstand vast bij de digitalisering en automatisering van de bank”, aldus ACLVB en BBTK in een gezamelijke reactie. “De sociale impact is zwaar. We kunnen enkel vaststellen dat het personeel slachtoffer is van het slecht beheer door de vroegere leidinggevenden.” De eerste ontslagen zouden in de loop van het slotkwartaal aangekondigd worden. Nu start het sociaal overleg, een eerste vergadering is vrijdag gepland. Het personeel verkeerde al maanden in onzekerheid, besluiten ze.