Bak bier kwart duurder

06u25 0 Thinkstock Bierkratten met bierflesjes. Economie Een bak pils van een A-merk kost vandaag 23,5% meer dan begin 2013. Bij de goedkoopste merken loopt die stijging zelfs op tot 56%. Een immens verschil met onze buurlanden.

De cijfers komen uit een studie van het Prijzenobservatorium. De waakhond van onze prijzen verbaasde zich over de hoge winstmarges van de Belgische brouwerijen. Gemiddeld houden die bruto 22,10 euro over van elke 100 euro die binnenkomt. Dat is viermaal meer dan bij voedingsbedrijven. De cijfers worden wel zwaar beïnvloed door de twee grote spelers InBev Belgium en Duvel Moortgat. Bijna twee op de drie brouwers hebben een brutomarge van 5 tot 20%.

Fikse stijging

Tussen begin 2013 en augustus van dit jaar is de gemiddelde bierprijs in ons land met 14,2% gestegen. In de eurozone was dat amper 5,4%, en ook in onze buurlanden, zoals Frankrijk (+0,6%) en Nederland (+1%), liggen de prijsstijgingen veel lager.

Dat bier brouwen lucratief blijft, is deels te danken aan de Belgische consument, die ondanks de prijsstijging stevig blijft drinken.

Accijnsverhogingen

Als reden voor de forse stijging in ons land wijst het Prijzenobservatorium op de twee accijnsverhogingen die de regering doorvoerde. Maar dat is niet de enige verklaring. De brouwers hebben de voorbije jaren zelf hun prijzen stelselmatig verhoogd.

